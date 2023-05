Il Cosenza davanti al bivio salvezza contro un Cagliari molto motivato

Sfondato il muro delle diecimila presenze. Nell’ultima giornata di vendite, il numero di spettatori per l’ultima gara regolare della stagione è destinato ancora a crescere (sold out tribuna rossa sud e curva nord Catena). La tifoseria si stringe forte alla squadra. I rossoblù non hanno il futuro prossimo nelle proprie mani ma un’eventuale vittoria del Como in casa del Cittadella e un successo dei silani contro il Cagliari può produrre il colpo di coda necessario ad evitare i playout, chiudendo in anticipo il discorso salvezza. Insomma sarà una serata vissuta sul filo delle emozioni.

Non sarà facile perché la formazione di Claudio Ranieri, tra le più attrezzate del torneo cadetto, aspira al quarto posto. Anche i sardi però dipendono da altri risultati (Sudtirol e Parma). Il Cosenza, però, ha anche un altro interesse ed è relativo al confronto tra Palermo e Brescia.

I biancazzurri possono sottrarre il quintultimo posto e guadagnarsi un vantaggio qualora i rossoblù dovessero avere bisogno dei playout per mettere il sigillo sulla permanenza. Sarà, dunque, una serata vietata ai deboli di cuore, con le pulsazioni aumenteranno con il passare dei minuti e durante la quale, inevitabilmente, per alcuni frangenti l’attenzione si sposterà anche sugli altri campi.

Trappola che tuttavia l’allenatore bruzio ha evitato nel corso della conferenza stampa che ha preceduto la rifinitura del gruppo di ieri pomeriggio. Discorso molto concentrato sul presente.

Viali fiducioso Novanta minuti più recupero e niente di più. William Viali è stato categorico. Un messaggio di fiducia quello lanciato dal tecnico del Cosenza dalla sala stampa “Bergamini”. «Faremo del nostro meglio per vincere questa partita e terminare nel modo migliore possibile il campionato. Questo è ciò che vogliamo fare, vivere con grande entusiasmo questa gara perché può regalarci la salvezza diretta. Sarebbe stupendo chiudere qui il discorso, due mesi fa nessuno avrebbe scommesso un euro su di noi. Dobbiamo fare riferimento a tutte le nostre energie per provare a vincere, soprattutto non dobbiamo lasciarci distrarre dagli altri risultati ma pensare esclusivamente a noi. Siamo consapevoli delle difficoltà che presenta la sfida. Il Cagliari è un club di prima fascia ma noi vogliamo scrivere un grandissimo finale. Naturalmente tutte e due le squadre hanno grandi motivazioni e proveranno a vincere», ha poi sottolineato.

Viali ha poi parlato pure del sostegno privato ricevuto dal presidente Eugenio Guarascio: «Non vi sono state prese di posizioni pubbliche ma la società ci è estremamente vicina ed è soddisfatta del lavoro compiuto nell’ultimo periodo. Ha capito che siamo tutti partecipi della situazione e desideriamo ottenere l’obiettivo. Ci siamo guadagnati uno status importante ma la concentrazione deve restare focalizzata sulla strada che dobbiamo ancora percorrere. Sarebbe un peccato non completare l’opera dopo gli sforzi fatti fino a questo momento», ha aggiunto il tecnico.

