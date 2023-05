Cosenza, Nasti tiene accesa la speranza: Brescia battuto al "Marulla"

Cosenza-Brescia 1-0

Marcatore: 25’ st Nasti.

Cosenza (4-3-3): Micai 6,5; Martino 6,5, Meroni 6,5, Rigione 6,5, D’Orazio 7; Brescianini 7,5, Voca 6,5 (28’ st Calò sv) Florenzi 6,5; Marras sv (15’ pt Zilli 5,5, 39’ st Finotto sv), Nasti 7, D’Urso 6 (39’ st Vaisanen sv). All.: Viali.

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci 6; Karacic 6, Cistana 5,5, Mangraviti 6, Huard 5 (27’ st Adorni sv); Bisoli 6, Labojko 5,5 (21’ st Van de Looi 5,5), Bjorkengren 6 (35’ st Olzer sv); Listkowski 5,5 (35’ st Adryan sv); Rodriguez 6, Ayé 5,5 (21’ st Bianchi 5,5). All.: Gastaldello.

Arbitro: Aureliano di Bologna 6.

Note: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 14. 201 (119 ospiti) per un incasso di 64.208 euro. Ammoniti:. Labojko, Huard. Voca. Bisoli, Van de Looi, D’Orazio. Angoli: 3-5. Recupero: 3’; 5’.

Marco Nasti regala al Cosenza il primo confronto playout con il Brescia. Fra sette giorni si replicherà al “Rigamonti” ma ora il discorso psicologico pende in favore dei rossoblù che avranno a disposizione due risultati su tre per conquistare una nuova impresa al termine dell’ennesima stagione vissuta con il cuore in gola.

Il match del Cosenza non inizia sotto una buona stella. La partita di Manuel Marras dura 15’, alcuni dei quali trascorsi zoppicando vistosamente. Il fantasista genovese lascia il suo posto a Massimo Zilli. Viali allarga Nasti lungo l’out destro, in mezzo si piazza il friulano.

Nel primo tempo, il Brescia conclude più spesso. I biancazzurri ci provano al 24’ (Rodriguez per Listkowski e conclusione di quest’ultimo), al 32’ (Karacic alto) e al 40’ (tiro di Ayé), Micai blocca in due casi e osserva il pallone sull’altro. Prima dell’intervallo, anche Andrenacci è chiamato in causa. Il tentativo di Nasti in seguito ad uno schema successivo ad un calcio di punizione non impensierisce più di tanto neppure l’estremo difensore lombardo.

Il Cosenza parte in maniera molto convinta nella seconda parte di gioco. Al 5’, sul cross di Martino, Nasti incorna alto sulla traversa.

I rossoblù si salvano invece al 13’ quando, dopo un colpo di testa di Mangraviti parato da Micai, Bisoli colpisce la traversa e successivamente D’Orazio salva sulla linea sul secondo tentativo di Mangraviti. Cinque minuti più tardi è Nasti a colpire debolmente di testa dall’altro lato.

L’attaccante di Pavia sblocca però la contesta al 24’: Martino pennella sul secondo palo per D’Orazio, Andrenacci respinge il suo tentativo ma non riesce a tenere il pallone fuori su quello successivo di Nasti.

Nel finale, dopo un tentativo di Mangraviti terminato sull’esterno della rete, Vaisanen alza sul cross di Calò.

