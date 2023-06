Cosenza, gara sospesa a pochi secondi dalla salvezza: i tifosi del Brescia in campo

Follia al Rigamonti di Brescia, dove si stavano giocando gli ultimi secondi di Brescia-Cosenza, valido come ritorno dei playout di serie B. Mentre tutto sembrava apparecchiato per i supplementari (gol di Bisoli a far pari e patta con quello del rossoblù Nasti all'andata in Calabria), Meroni si è fiondato sull'ultima punizione e con un colpo di testa ha battuto un incerto Andrenacci. La rete degli ospiti ha scatenato la rabbia dei tifosi bresciani che hanno dato vita a un fitto lancio di fumogeni prima e a un’invasione di campo in seconda battuta che ha costretto le squadre a rientrare negli spogliatoi. Il nervosismo è costato anche il rosso al capitano del Cosenza Rigione, in seguito a un battibecco. Gara sospesa, al momento.

© Riproduzione riservata