"E sono sei, è ancora serie B!". Guarascio grato dopo la salvezza del suo Cosenza

"E sono sei! Ce l’abbiamo fatta, un traguardo raggiunto anche quest’anno e serie B di nuovo". Così il presidente Guarascio commenta la salvezza dei lupi conquistata ieri sera contro il Brescia, "con sofferenza e con tanta tanta passione e determinazione". "Voglio ringraziare tutti quelli che hanno gioito ieri in Calabria e nella bolgia di Brescia (a proposito una sola annotazione per ora: non si possono accettare certi comportamenti che mettono a rischio l’incolumità delle persone, anche dei tanti minori presenti e deturpano l’immagine del calcio)", continua. Poi ovviamente "il ringraziamento ai calciatori, al mister, al Ds e a tutto lo staff e ai nostri tifosi. Sono stati cinque mesi epici. Il futuro è iniziato ieri sera al Rigamonti di Brescia e lavoreremo per fare meglio e di più ma il patrimonio della B è ancora nelle nostre mani".

