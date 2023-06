Salvezza Cosenza, Corbelli (Diritti Civili): “Traguardo da dedicare al compianto Emanuele”

Il Movimento Diritti Civili chiede “al presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, di dedicare la salvezza, in serie B, conquistata giovedì sera sul campo del Brescia al giovane tifoso ultrà, Emanuele Molinaro, 22 anni, di Torano Castello, scomparso tragicamente, in un incidente stradale, tre anni fa, il 25 ottobre 2020. «Chiediamo alla società rossoblù di ricordare, con qualche iniziativa e gesto simbolico, questo giovane, sfortunato tifoso, si legge in una nota di Diritti Civili. Emanuele era un ragazzo eccezionale, giovane studente all’Unical e tifosissimo del Cosenza. Non perdeva mai una partita. Era sempre sugli spalti, nella curva insieme ai suoi amici ultrà a tifare per i Lupi. Oggi sarebbe (è) sicuramente felice di questa nuova impresa del Cosenza. Non bisogna dimenticarlo. Per questo oggi, mentre la città e la provincia giustamente festeggiano per la permanenza in serie B, abbiamo voluto, con un pensiero commosso e sofferto, ricordare questo nostro giovane, sfortunato concittadino. Sono passati quasi tre anni dalla sua scomparsa, quella maledetta sera dell’incidente a Mongrassano Scalo, ma il suo ricordo è e deve restare indelebile. Solo questo possiamo fare oggi che non c’è più. E ricordando il giovane Emanuele non dimentichiamo e ricordiamo anche tutti quei ragazzi tifosi che in questi anni, in circostanze diverse, hanno perso la vita e che non hanno avuto più la gioia di tifare per la loro squadra del cuore. A tutti loro va oggi questo ricordo e piccolo, commosso omaggio».

