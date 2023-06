L'Asd Spezzano Sila scende... a rete: primi tornei in vista dopo il restyling

L'Associazione Sportiva dilettantistica Spezzano Sila Tennis Club è orgogliosa di comunicare che l'impianto sportivo di tennis sito in via Spezzanello di Spezzano Della Sila, al termine di un opera di ristrutturaIone e restyling da sabato scorso ha dato nuova vita e nuovo vigore al gioco del tennis in Presila.

Erano anni che gli appassionati di tennis di Spezzano e della Presila aspettavano questo momento poiché il campo non era fruibile e versava in condizioni pessime ed erano costretti a spostarsi nei comuni vicini e lontani per praticare questi sport

I lavori del campo di proprietà comunale e dato in gestione all AssociazioneTC SPEZZANO SILA sono iniziati nel dicembre 2022, l'amministrazione ha provveduto a ripristinare la superficie del campo con un nuovo manto in resina, nuova illuminazione a led, nuova recinzione.nuove reti e sistemazione della parte esterna rendendola più confortevole e più fruibile

Rimane ancora da sistemare gli spogliatoi che sono parzialmente fruibili e la parte anteriore dove verrà realizzata la Club House e la sala accoglienza.

La storia

Il TC SPEZZANO SILA è nato nel 2022 fondato da un gruppo di amici e già annovera diversi tesserati. Lo scorso 3 e 4 giugno l'Asd ha organizzato la prima iniziativa del circolo l'Open Day riservata sia ad adulti che ai bambini dai 6 ai 16 anni con una numerosa partecipazione di ragazzi e famiglie

E dal 18 giugno verrà disputato il primo torneo sociale di singolare maschile doppio maschile e doppio misto. L'Asd è affiliata al CSA.IN e dall'anno prossimo si propone di affiliarsi alla FITP per poter partecipare ai progetti ed alle attività della federazione in particolare Fit junior program e il progetto racchette in classe.