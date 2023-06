Il Cosenza in ritiro ad Assisi. Ecco le date

Sarà Assisi, cittadina umbra in Provincia di Perugia, ad ospitare, da domenica 16 a lunedì 31 luglio, il ritiro estivo del Cosenza Calcio, per la preparazione al campionato di calcio di serie B della stagione 2023/2024. I rossoblù, che si ritroveranno a Cosenza nei giorni precedenti alla partenza per effettuare test atletici e visite mediche, alloggeranno presso il “Grand Hotel Assisi” ed effettueranno gli allenamenti sul manto erboso dello Stadio Comunale Nuovo di Costano. Nei prossimi giorni sarà reso noto il calendario dei test amichevoli.