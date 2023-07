Cosenza, c'è affollamento in corsia: Martino punto fermo, un giocatore in uscita pronto a raggiungere... Baclet

Il prossimo campionato dovrebbe essere quello della consacrazione per Pietro Martino in serie B. Il terzino modenese nell’ultima parte della passata stagione, complice pure il periodo complicato vissuto da Andrea Rispoli (che ha dovuto fare i conti con un attacco influenzale che lo ha fortemente debilitato: ndc), ha fatto breccia nel sistema di gioco scelto dell’ex tecnico William Viali garantendosi un posto fisso da titolare. Dopo aver alternato, infatti, periodi in cui ha giocato con maggiore continuità ad altri in cui si è visto meno in campo (in seguito all’ingenuità commessa nella sfida interna con il Benevento, che ha causato l’assegnazione del rigore del momentaneo vantaggio dei campani, è rimasto fuori dall’undici iniziale per nove partite consecutive), il cursore cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo è diventato una presenza fissa da metà marzo in poi.

Dalla vittoria in casa del Frosinone in poi ha sempre giocato titolare. Undici gare consecutive in cui ha mantenuto il rettangolo di gioco a discapito dei compagni (si è perso a quel punto soltanto 31 minuti, recupero compreso), risultando prezioso pure in una posizione di terzo centrale di difesa per lui inedita. Il laterale emiliano, che nella prima parte del passato torneo è tornato utile anche dando una mano sulla corsia sinistra per tamponare alla scarsa tenuta su quel lato del campo (con Gozzi e Panico che hanno abbandonato la rosa a gennaio), si candida ad essere un riferimento prezioso pure nei meccanismi tattici di Fabio Caserta, abituato a spingere con i terzini.

L’allenatore di Melito Porto Salvo in carriera ha utilizzato in quella zona del campo elementi come Letizia, Vitiello ma anche Salvatore Elia. In questo momento, sulle corsie esterne basse esiste un’abbondanza di elementi non indifferente. Toccherà al direttore sportivo Roberto Gemmi scremare la lista ed eventualmente creare lo spazio per altri inserimenti (quasi certo l’ingresso di un giocatore sull’out mancino).

Da un lato, infatti, sono presenti anche Rispoli e Corsi (quest’ultimo da parecchio tempo fuori dai progetti del presidente Guarascio, se dovesse risolvere il suo contratto potrebbe raggiungere Baclet alla DB Rossoblù) mentre sull’altro fronte ci sono D’Orazio, Panico e La Vardera. Il modenese e l’alter ego mancino di Guardiagrele sono i due puntelli delle corsie laterali lontani da qualsiasi discussione.

Quasi alla vigilia del ritiro precampionato, sono i titolari designati della formazione che prenderà forma tra luglio e agosto. Gli altri invece, in misura differente, dovrebbero essere interessati dagli sviluppi del calciomercato. Martino, che a 25 anni (ne compirà 26 il 4 agosto) ha raggiunto la cadetteria dopo un anno di serie C e 6 precedenti in serie D, pertanto, punta a consolidare e migliorare lo score maturato fino ad inizio giugno: 31 presenze tra fase regolare del campionato, playout e Coppa Italia, di cui 21 giocate partendo dal calcio d’inizio.