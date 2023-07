Impresa dello Smash Padel e Tennis di San Pietro: conquistata la serie C

Traguardo storico per lo “SMASH Padel e Tennis” di San Pietro in Guarano. Per la prima volta nella sua storia, infatti, un team di San Pietro in Guarano ottiene la promozione in serie C.

Il cammino dei ragazzi diretti, in modo esemplare, dal capitano Carlo Meduri è stato tutto un crescendo: dopo aver superato il girone eliminatorio, senza aver subito alcuna sconfitta, si sono ripetuti nella fase dei play off ad eliminazione diretta contro l’ostica formazione del San Paolo di Rossano, aggiudicandosi, con il risultato di 3 incontri a 1 la vittoria ed ottenendo la promozione diretta al campionato di serie C.

Protagonisti di questo risultato positivo del Circolo Smash, sono stati i tennisti Antonio Giordano, presidente del club nonché ottimo giocatore già noto alla chermes tennistica calabrese, Vincenzo Broccolo, veterano del club, che ha concluso imbattuto l’intero campionato un giocatore di categoria superiore, Simone Belmonte, ragazzo che ha dimostrato di aver raggiunto ottimi livelli tecnici e di maturità, Giuseppe Meduri, giovane ed encomiabile giocatore da tutti i punti di vista ed infine Carlo Meduri, capitano di questa meravigliosa squadra, che si è tolto la soddisfazione di portare il club a disputare campionati superiori come quello della serie “C”.

La squadra vuole dedicare la conquista del titolo di campioni regionali categoria serie “D1” al presidente dello “Smash Padel e Tennis”, Giordano, che quale anche con grossi sacrifici economici, ha consentito a un gruppo di appassionati tennisti di raggiungere un traguardo così prestigioso chiamato serie “C”.