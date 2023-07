Cosenza, il mercato entra nel vivo. Il ds Gemmi accelera per il laziale Crespi

Il mercato del Cosenza non ha ancora prodotto fumate. Le prime dovrebbero registrarsi in questa settimana, a cominciare da Valerio Crespi. L’attaccante classe 2004, grande protagonista della Primavera della Lazio di Sanderra nel massimo torneo Under 19 con 20 gol in 25 partite, ieri ha risposto alla chiamata di Maurizio Sarri e si è unito al raduno della squadra capitolina. Il giovane calciatore si è sottoposto alle visite mediche di rito e in queste ore, prima della partenza di domani del gruppo per Auronzo di Cadore, dovrebbe definire il suo futuro.

Il Cosenza osserva interessato i discorsi di rinnovo del giovane bomber biancoceleste con la sua Società di appartenenza (con cui ha un contratto in scadenza a giugno 2024) perché vuole integrarlo nel suo parco calciatori per il campionato alle porte (dopo il prolungamento del contratto di Crespi con la Lazio, i rossoblù lo prenderebbero a titolo temporaneo ma si valuta la possibilità di articolare l’operazione inserendo opzioni su ambo i fronti). Gemmi ne sta parlando già da un po’ con gli agenti del ragazzo ed esiste già un’intesa per l’approdo del 2004 nel gruppo di Caserta.

Questa settimana, poi, potrebbe portare delle novità pure in merito a Marco Pinato. Il centrocampista, protagonista di un buon campionato con il Pordenone in serie C, torna disponibile sul mercato in seguito alla mancata iscrizione dei neroverdi. Il ragazzo piace al ds silano ma è appetito da alcuni club di B e C considerata la ghiotta opportunità che si è venuta a creare. I rossoblù, che lo hanno già tenuto in considerazione un anno fa, rimangono in corsa malgrado esista un piccolo problema di fondo che rischia di minare le speranze della buona riuscita dei colloqui: la folta presenza di over. I Lupi restano pure attenti al futuro di Federico Zuccon. Il 20enne centrocampista è rientrato all’Atalanta dopo la buona stagione al Lecco in serie C. Proprio la compagine lombarda è una concorrente.

Liste

In questo momento il calciomercato dei rossoblù, infatti, rimane legato pure ad un aspetto tutt’altro che trascurabile perché sono già parecchi gli “over” presenti in organico e pronti alla partenza per il ritiro umbro. Alcuni di questi non rientrano nei progetti del Cosenza, che tuttavia deve riuscire a liberarsi degli stessi per avere qualche altro slot. Il rischio potrebbe essere quello di tenere elementi fuori lista ma comunque a libro paga. Al momento sono soltanto due le caselle che la società di via degli Stadi può riempire con calciatori nati fino al 31 dicembre 1999. Questo chiaramente frena un po’ le operazioni in entrata in quanto il discorso si intreccia pure con la necessità di stilare una scala di priorità. Caserta conosce soltanto Calò tra gli elementi presenti in rosa e considerata la sua volontà di valutare tutti durante la prima fase del lavoro precampionato i tempi di qualche trattativa potrebbero allungarsi. L’obiettivo è quello di risolvere la congestione trovando una sistemazione agli esuberi. Gli over presenti in questo momento sono 16: Micai, Marson, Matosevic, Martino, Rispoli, Rigione, Venturi, Meroni, Hristov, D’Orazio, Panico, Voca, Calò, D’Urso, Finotto e Pandolfi. A questi si aggiunge poi Angelo Corsi che potrebbe essere iscritto come calciatore bandiera.