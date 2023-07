Cosenza, si apre al "Marulla" contro l'Ascoli di Viali. Guarascio pensa al derby: "Non vediamo l'ora di sfidarli, giuro che cambieremo registro"

Il Cosenza aprirà la stagione al “Marulla” contro l’ex Viali. All’esordio, dopo due anni consecutivi in trasferta, i rossoblù affronteranno l’Ascoli. Subito dopo faranno visita al Venezia.

Derby con il Catanzaro programmati per la 14esima (al “Ceravolo” il 25 novembre) e 28esima giornata (2 marzo). Chiusura invece a Como, suggestiva cornice della presentazione dei calendari.

Sul prossimo campionato si è espresso il massimo dirigente silano che, con il sorriso sulle labbra, ha promesso un’annata meno tribolata: «Giuro che cambieremo registro perché non si può vivere sempre con il cuore in gola. Non vediamo l’ora di affrontare il Catanzaro, il derby ha aggiunto pepe alla coda del campionato passato. Era un nostro obiettivo sfidarli».