Cosenza, calda accoglienza al raduno. Applausi per tanti rossoblù

Il Cosenza riparte. Lo ha fatto ieri pomeriggio quando la squadra si è ritrovata in una nota struttura alberghiera di Rende. I primi ad arrivare Hristov e Rigione, in città già da martedì sera. Ultimo Micai, fortemente acclamato dai tifosi dopo il recente rinnovo. Applausi scroscianti pure per Meroni, protagonista a Brescia del gol salvezza, poi cancellato dalla decisione del giudice sportivo.

Primi approcci per Fabio Caserta con il suo nuovo gruppo. L’allenatore nato a Melito Porto Salvo è apparso già molto carico, come del resto si era avuto percezione già durante la conferenza stampa di presentazione della scorsa settimana. Gli approfondimenti tattici, tuttavia, entreranno nel vivo soltanto con l’inizio del ritiro di Assisi, previsto a partire da domenica. Il gruppo rossoblù in queste prime ore in riva al Crati sosterrà i primi test atletici e le visite mediche. Sono stati diversi gli elementi della rosa silana che durante quest’ultimo periodo non hanno perso tempo e hanno cominciato a lavorare duramente per farsi trovare pronti al via. Attraverso i social hanno mostrato puntualmente non solo le immagini delle vacanze ma anche quelle degli allenamenti in palestra che li hanno visti coinvolti.

Ora però sarà approfondito il discorso con il pallone e con esso pure quello tattico. La rosa è incompleta, specie alla luce del fatto che vari giocatori cominceranno a lavorare con la valigia pronta, in attesa che il calciomercato chiarisca la prossima destinazione.

Al momento, Caserta dovrà fare di necessità virtù nel reparto avanzato. Roberto Gemmi sta lavorando per consegnare all’allenatore i calciatori di cui ha bisogno nel più breve tempo possibile. Ma, come ammesso dallo stesso ds, le manovre di mercato seguono un’evoluzione indipendente dalla volontà degli addetti ai lavori.

A pochi giorni dall’inizio effettivo del ritiro, il Cosenza non ha ancora concluso nessuna trattativa. Alcune operazioni sono già state inquadrate. Su tutte quelle per arrivare al classe 2004 Valerio Crespi della Lazio e a Simone Mazzocchi, rientrato all’Atalanta dopo l’ultimo prestito al Sudtirol di Pierpaolo Bisoli. Tra un mese i rossoblù debutteranno in Coppa Italia poi, dopo pochi giorni, si tornerà al “Marulla” per sfidare l’Ascoli di William Viali. La mole di nodi da sciogliere non manca neppure in questo caso. In questo momento solo la propria area di rigore è definita o quasi. Alcune partenze però potrebbero creare degli ingressi pure in questa zona (esiste la necessità di liberare qualche slot over).

Questi i convocati. Portieri: Alessandro Lai, Leonardo Marson, Kristjan Matosevic, Alessandro Micai, Difensori: Baldovino Cimino, Tommaso D’Orazio, Andrea Hristov, Salvatore Dario La Vardera, Pietro Martino, Andrea Meroni, Michele Rigione, Andrea Rispoli, Michael Venturi. Centrocampisti: Giacomo Calò, Aldo Florenzi, Raffaele Maresca, Thomas Prestianni, Franck Teyou, Idriz Voca. Attaccanti: Alessandro Arioli, Marin Cubretovic, Christian D’Urso, Mattia Finotto, Jahce Novello, Luca Pandolfi, Gianluigi Sueva, Massimo Zilli.