Mondiali di tuffi: a Fukuoka brillano Tocci e Marsaglia. Gli azzurri del sincro si qualificano per la finale

La seconda giornata dei tuffi ai 20esimi Campionati Mondiali si apre con le eliminatorie del sincro maschile dai tre metri. Alla Prefectural Pool di Fukuoka, brillano Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci: gli azzurri si qualificano per la finale, in programma alle 18 (-7h in Italia), con il secondo punteggio e con routine sempre sopra la sufficienza, malgrado qualche sbavatura negli obbligatori.

Solida e in crescendo la prova degli azzurri - sesti alle Olimpiadi, agli europei argento a Cracovia 2023 e a Roma 2022 - che, dopo due obbligatori puliti (96.60) ma come detto migliorabili nel sincronismo, ingranano le marce alte con un triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (73.47) perfetto e un bellissimo, per sincronismo e velocità, doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato (75.48), ma che loro possono addirittura portare vicino agli 80 punti come avvenne alle Olimpiadi di Tokyo e agli Europei di Budapest 2021; poi si esibiscono in un buon doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato (65.70), svolto in totale controllo fin dal presalto con Tocci sempre a scandire il timing, e concludono con un esaltante triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (73.44) che denota l'ottimo stato psicofisico della coppia italiana.

Gli alfieri Tocci e Marsaglia, amici anche nella vita, sommano 384.69 per una strepitosa qualificazione; davanti ci sono solo i funambolici e strafavoriti cinesi Daoyi Long e Zongyuan Wang, unico "superstite" della coppia vincente a Budapest 2022, con 451.44; terzi sono i britannici Anthony Harding e Jack Laugher - bronzo a Roma 2022 - con 383.46; clamorosa eliminazione degli ucraini e campioni europei Oleg Kolodiy - disastrose le sue routine - e Danylo Konovalov addirittura ventunesimi con 321.25.

Adesso qualche ora di riposo per gli azzurri e poi sarà il momento di cavalcare un sogno non impossibile: vale a dire podio e automatico biglietto per due per le olimpiadi di Parigi 2024. Il romano Lorenzo Marsaglia - tesserato per Marina Militare e CC Aniene, allenato e plasmato da Benedetta Molaioli - è ormai entrato in una nuova dimensione. Gli Europei di Roma 2022 l’hanno definitivamente consacrato tra i più forti tuffatori continentali: si è laureato campione continentale dai 3 metri ed è stato argento dal metro e in sincro dai 3 metri con l’amico Giovanni Tocci.

Il calabrese Giovanni Tocci - tesserato per Esercito ed AQA Cosenza e seguito da Oscar Bertone - è il capitano della Nazionale azzurra. Nella bacheca del 29enne sei medaglie europee e una iridata. Punta a essere protagonista ai Mondiali di Fukuoka e sogna la sua terza olimpiade dopo Rio 2016 e Tokyo 2020.