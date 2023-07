Cosenza, 13 gol al Rivio: nel Tutino-day scatenati gli attaccanti con la valigia Sueva e Pandolfi

Prima uscita del Cosenza guidato da Fabio Caserta. Sul prato del Carlo Degli Esposti di Bastia Umbra i rossoblù hanno siglato 13 reti contro l’Asd Rivo Subasio. Di seguito il tabellino dell’incontro.

MARCATORI: 7′ pt, 27′ pt, 34′ pt Sueva, 21′ pt D’Urso, 41′ pt Zilli, 1′ st Hristov, 4′ st Arioli, 12′ st Venturi, 16′ st, 17′ st Pandolfi, 24′ st Rispoli, 30′ st Cimino, 40′ st Finotto.

COSENZA (primo tempo; 4-2-3-1): Micai; Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio; Voca, Calò; Sueva, Arioli, D’Urso; Zilli. All.: Caserta.

COSENZA (secondo tempo): Marson; Martino, Rispoli, Meroni, Hristov; Venturi, Calò; Sueva, Arioli, Pandolfi; Finotto. All.: Caserta.

RIVO SUBASIO: Ferroni, Ortolani, Valecchi, Bellomo, Rustici, Caterini, Fagotti L., Gentili, Fagotti F., Ciammarughi, Passeri.

In panchina: Pezzella, Albrico, Parlanti, Guerrini, Marcu, Tardioli, Bordichini, Sorbelli, Fahmi. All.: Salemmi.

ARBITRO: Oristanio di Perugia (Fiordi di Gubbio e Ben Boubaker di Foligno).