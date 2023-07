Il Cosenza alla sua prima verifica. Matosevic firma per la Triestina

Nel quarto giorno ad Assisi, prima uscita non ufficiale questo pomeriggio per il Cosenza. La squadra di Fabio Caserta, al “Degli Esposti” di Bastia Umbra, alle 18 sarà impegnato contro il Rivo Subasio, formazione della Prima Categoria locale. Dal test arriveranno però indicazioni parziali, considerato che il gruppo a disposizione del tecnico reggino è ancora largamente rimaneggiato dalla centrocampo in su.

Sarà tuttavia un’ottima occasione per i più giovani e per i giocatori al momento al margine del progetto per mettersi in mostra e tante di rilanciarsi nelle gerarchie rese fluide con l’avvio del nuovo progetto tecnico. Lo stesso Caserta, nella sua conferenza di presentazione, ha detto di non voler chiudere la porta in faccia a nessuno.

Ieri, intanto, al comunale Nuovo di Costano, Rigione e compagni hanno svolto un lavoro aerobico con il preparatore atletico Aldo Reale nella seduta mattutina mentre nel pomeriggio si sono concentrati su esercitazioni sul possesso palla per poi proseguire con una partita a tema.

Matosevic alla Triestina. Nella giornata di ieri il portiere Kristjan Matosevic – che non era neppure partito per il ritiro di Assisi – ha lasciato definitivamente il Cosenza. Il ventiseienne di Koper ha risolto il suo contratto con i rossoblù e ha poi iniziato la sua terza avventura con la Triestina. Il calciatore si è legato all’ambiziosa società alabardata fino al 2026. L’operazione era già stata imbastita da giorni dall’agente del giocatore Willy Arciello ed ieri ha raggiunto i crismi dell’ufficialità.

Il calciatore era arrivato in riva al Crati proprio dalla formazione friulana ad ottobre 2020, nell’ambito della trattativa che ha fatto compiere il percorso inverso a Gianluca Litteri. In rossoblù, Matosevic ha giocato 32 partite. Un anno fa ha cominciato da titolare, salvo poi finire alle spalle di Marson ed essere ceduto in prestito con opzione alla Triestina, club al quale è ora tornato per la terza volta.

Primavera Il Cosenza, nel frattempo, ha praticamente definito un colpo in entrata per la formazione Under 19. Il responsabile del settore giovanile Sergio Mezzina ha infatti chiuso con la Lazio per l’arrivo a titolo definitivo del terzino destro Giordano Cannatelli (2005). Il laterale romano nella passata stagione è stato un punto fermo dell’Under 18 biancoceleste di Salvatore D’Urso. Un giocatore di enorme prospettiva che i rossoblù hanno strappato ai capitolini sfruttando la rivoluzione in atto nel vivaio laziale dopo l’addio di Mauro Bianchessi, ora al Monza. L’Under 19 cosentina è inoltre vicina ad un altro classe 2005 della Lazio, il centrocampista Daniele Di Porto.