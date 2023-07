L'esterno rossoblù Martino: "Sta nascendo un Cosenza con tante qualità"

Nel ritiro del Cosenza ieri si è festeggiato il trentesimo compleanno di Alessandro Micai. Il portiere rossoblù poche settimane fa ha rinnovato il suo rapporto con i silani fino al 2026. Chi è in procinto di farlo è invece Pietro Martino, che ieri ha raccontato personalmente il retroscena che lo ha visto protagonista prima della rete di Meroni nel ritorno playout contro il Brescia. Il terzino destro di Modena, rientrato in panchina qualche minuto prima della rete dell’1-1 poiché sostituito da Rispoli, è stato profetico: «Prima del calcio di punizione di Brescianini, mi sono girato all’indirizzo di Armando Perna (vice di Gemmi: ndc) e gli ho detto “vuoi vedere che adesso segna Meroni? Lui mi ha guardato e ha risposto “va bene”. E così è stato, ci siamo guardati per un attimo in panchina sorridendo, poi siamo corsi insieme agli altri sotto la curva. È stata un’emozione speciale. Adesso spero di riavere questo tipo di premonizioni altre volte», ha continuato con il sorriso sulle labbra.

Il laterale ex Foggia, ai microfoni del club, ha poi parlato del momento attuale: «Stiamo sviluppando sensazioni positive durante questo ritiro. Il lavoro svolto è di qualità. Qui stiamo bene ma non vediamo l’ora di riabbracciare i nostri tifosi al “Marulla”. In più ci sono diversi giocatori della passata stagione, ciò rappresenta un vantaggio e ci permetterà di fare del nostro meglio. Mi auguro possa essere un campionato molto positivo per il Cosenza. Sono felice di essere apprezzato dalla tifoseria perché sono stato accolto in un bell’ambiente ma non mi siedo sugli allori, voglio continuare a migliorare».

Calciomercato

La settimana appena cominciata avvicinerà il Cosenza alla fine del ritiro in Umbria. Domani e giovedì sono in programma le due amichevoli di maggiore interesse fissate dal club silano per la sua permanenza tra Assisi e Costano, contro Arezzo e Gubbio. Le ore che separano da esse possono pertanto tornare utili a Fabio Caserta per ricevere qualche altro elemento in tempo utile per “visionarlo” prima del ritorno in città nella seconda parte della preparazione precampionato.

Il ds Roberto Gemmi continuerà a lavorare per “muovere” l’organico silano sia in entrata sia in uscita per avvicinare il gruppo a quello che scatterà per la sesta volta consecutiva quantomeno alla ricerca della salvezza. Anche se le aspirazioni del club di Guarascio potrebbero essere diverse, come si può intuire dall’opzione inserita nel contratto di Caserta (che Gemmi ha specificato non sia legata alla permanenza in cadetteria: ndc). Nel mirino dell’uomo mercato napoletano rimangono calciatori come Valerio Crespi, Mariusz Praszelik, Vittorio Agostinelli e Manuel Marras. I primi tre sarebbero rinforzi per la lista B. Soltanto il primo di questi, ha svolto una parte del ritiro ad Auronzo di Cadore con la Lazio di Sarri. Gli altri, per i quali si tratterebbe di un ritorno in riva al Crati, invece sono rimasti fuori dall’elenco dei rispettivi club, compreso l’attaccante esterno genovese, fuori dai progetti del Bari.