Cosenza ok nell'amichevole con l'Arezzo. A segno Martino

Dopo il test con l’Asd Rivo Subasio il Cosenza affronta l’Arezzo, formazione di Serie C. Si gioca sul prato del Carlo Degli Esposti di Bastia Umbra. Assenti D’Orazio, Rigione e La Vardera, esordio per Tutino e Mazzocchi dal primo minuto. Decide la gara la rete di Pietro Martino siglata al 19′ del primo tempo, l’esterno ha approfittato di una respinta corta della difesa toscana per scagliare un tiro di destro che si è infilato all’angolino della porta difesa da Borra.

Cosenza - Arezzo 1-0

Marcatore: 19′ pt Martino.

Cosenza: Micai (7’ st Marson); Rispoli (25’ st Maresca), Meroni, Venturi (17’ st Hristov), Martino; Calò (17’ st Finotto), Voca (25’ st Cimino), D’Urso (36’ st Teyou), Mazzocchi (7’ st Zuccon), Arioli (31’ st Cubretovic); Tutino (7’ st Zilli). All.: Caserta.

Arezzo: 1 Borra (1′ st 12 Trombini); 23 Poggesi (1′ st 16 Maloku), 17 Lazzarini (1′ st 4 Risaliti), 6 Polvani (1′ st 13 Masetti), 2 Montini (35′ st 9 Stopponi); 8 Settembrini (1′ st 24 Foglia), 15 Mawuli (1′ st 5 Bianchi), 18 Damiani (1′ st 21 Castiglia); 10 Pattarello (1′ st 11 Gaddini), 28 Gucci (35′ st 19 Capitani), 7 Iori (1′ st 14 Guccione)). All. Indiani

Arbitro: Di Marco di Ciampino (Costanzo di Orvieto e Arace di Lugo di Romagna).

Note: Spettatori presenti circa 500 con una nutrita rappresentanza di tifosi rossoblù, Angoli: 4-7. Recupero: 1′ pt; 5′ st