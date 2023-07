Cosenza, mercato vivo. Dopo Improta anche Viviani nel mirino

Ultimo giorno di riposo per il gruppo rossoblù dopo il ritiro in Umbria. I silani, che si faranno vivi in città, da domani si avvieranno verso il clou della fase precampionato poiché nell’ordine affronteranno due formazioni di serie A: il Frosinone, in amichevole allo “Stirpe” (sabato 5 agosto), e il Sassuolo, per il debutto ufficiale in Coppa Italia (sabato 13 agosto). Dovrebbero essere gli ultimi due significativi test prima dell’avvio del campionato, ancora avvolto da numerosi dubbi in questa tormentata estate per la lega gestita da Mauro Balata. La rosa resta bisognosa di vari accorgimenti, come è emerso pure durante i primi test estivi disputati a Bastia Umbria e Gubbio.

Mercato

Il Cosenza nelle ultime ore ha aggiunto un altro giocatore del Benevento nel mirino. Dopo Riccardo Improta, i rossoblù hanno aggiunto alla propria lista anche Mattia Viviani, centrocampista che Fabio Caserta conosce bene per averlo già allenato nel club sannita. Il centrocampista bresciano classe 2000 può tornare utile in regia e nella trasmissione della palla. L’allenatore silano predilige giocare con intelligenza il pallone e l’arrivo del 23enne ex Brescia può fare al caso dei silani sia come alternativa a Calò ma pure come opzione di fianco al triestino. Il bresciano, nel frattempo, è sceso in campo nel primo tempo dell’amichevole di ieri al Park Hotel contro l’Olimpus Roma. Con un anno ancora di contratto, Viviani potrebbe lasciare i sanniti a condizioni simili ad Improta. I giallorossi del presidente Vigorito vorrebbero però riservarsi per lui una percentuale sulla futura rivendita, come anticipato dai colleghi de “Il Mattino”.

Il direttore sportivo silano Gemmi mantiene nella sua agenda pure Improta: il duttile esterno di Pozzuoli è tra i giocatori inseriti nella lista di sbarco del Benevento e, contrariamente a Viviani, è rimasto fuori dal test di ieri della formazione di Matteo Andreoletti. Il suo futuro non sarà in serie C con la squadra del presidente Vigorito ma il suo sostanzioso ingaggio rimane ancora un nodo cruciale da sciogliere. Gli Stregoni, con cui è sotto contratto fino a giugno prossimo, non appaiono per niente disposti al riconoscimento dell’incentivo all’esodo. Rimane quindi da valutare se la posizione dei campani si ammorbidirà nel corso dei giorni. Se così non dovesse essere, per porre fine all’esperienza nel Sannio toccherà al calciatore, al suo agente e a Gemmi incasellare correttamente i numeri per farli quadrare, eventualmente anche aumentando la fattibilità dell’operazione attraverso una proposta triennale (il calciatore, che ha il gradimento di Caserta, festeggerà i suoi 30 anni il prossimo 19 dicembre: ndc). Dalla settimana che si apre oggi potrebbero giungere anche novità in merito ad altre operazioni alle quali non è stato messo il punto finale malgrado il lavoro compiuto in precedenza.