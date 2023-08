Cosenza, la tifoseria si prepara al grande abbraccio con Tutino

Il Cosenza è tornato al lavoro ieri pomeriggio ma è soprattutto dalla giornata di oggi che conta di incassare l’entusiasmo dei suoi tifosi. La principale attrazione dell’allenamento a porte aperte di questo pomeriggio (17.30 al centro sportivo “Real Cosenza) risponde al nome di Gennaro Tutino. L’attaccante napoletano nelle passate ore è stato già assalito dai tifosi che lo hanno incrociato per strada. Le speranze dei sostenitori silani sono affidate su di lui. Il 26enne è da poco tornato a vestire la maglia silana dopo i passaggi fugaci con le maglie di Hellas Verona, Empoli, Parma e Palermo e quello più redditizio con la Salernitana, con cui nel campionato 2020-2021 ha conquistato la promozione in massima serie firmando 13 reti, il bottino più alto da lui raggiunto fino a questo momento. In riva al Crati torna con l’obiettivo di mettere nel mirino quella cifra e possibilmente ritoccarla, per rilanciare la sua carriera dopo aver siglato dieci gol nelle ultime due stagioni.

Per farlo potrà contare sull’affetto del pubblico, in una città con cui da ormai diversi anni ha instaurato un rapporto speciale. Un amore del quale non ha mai fatto mistero e nelle braccia del quale si è rifugiato per rilanciarsi. Nella giornata di oggi, dunque, si consumerà l’abbraccio simbolico attraverso il quale si riavvolgerà un lungo nastro.

Ripresa. Nel frattempo, a pochi giorni dalla sfida amichevole con il Frosinone allo “Stirpe” (sabato alle 18; la prevendita per il settore ospite è partita ieri: costo del biglietto 10 euro), nella seduta di ieri pomeriggio al “Delmorgine”, sono rimasti fermi a causa di un affaticamento Andrea Hristov e Gianluigi Sueva. Prosegue nel suo lavoro differenziato invece Aldo Florenzi, assente pure nel precedente ritiro in Umbria. Il gruppo di Fabio Caserta ha svolto un lavoro sul possesso palla accompagnato da un altro aerobico. Oggi è invece in programma una doppia seduta.

Nuove maglie. In attesa di novità dal calciomercato (Gemmi lavora sempre per trovare la quadratura del cerchio per Riccardo Improta). Nella giornata di ieri, il Cosenza ha cominciato a creare aspettative intorno alle nuove maglie. Un anno fa, la divisa da gioco ufficiale è stata presentata mediante un flash mob già prima della partenza per il ritiro di Sarnano. Questa volta, nelle prime tre amichevoli, ha invece adoperato alcune divise d’allenamento. Il post comparso ieri sui social ufficiali del club di via degli Stadi tuttavia sembra essere il preludio alla presentazione delle nuove casacche che potrebbe avvenire nel corso di un evento creato ad hoc. Fra meno di due settimane, i rossoblù debutteranno ufficialmente in Coppa Italia contro il Sassuolo. Più stretti invece i tempi prima del test con il Frosinone. Comunicazioni in tal senso potrebbero pertanto giungere a stretto giro d’orologio. La curiosità della tifoseria è già molto alta, come testimoniato dalle numerose “reactions” al post.