Sorpresa per il Cosenza, l'esordio stagionale al “Marulla” il 13 agosto in Coppa Italia con il Sassuolo. Ecco perché

La Lega di Serie A ha ufficializzato l’inversione di campo del match di Coppa Italia tra Sassuolo e Cosenza valida per i 32esimi di finale della competizione. La gara tra i neroverdi di Dionisi e i rossoblù di Caserta si giocherà allo stadio San Vito Gigi Marulla domenica 13 agosto alle ore 18 con diretta tv su Italia Uno. Nelle prossime ore sono attese le modalità d’acquisto dei biglietti per assistere alla partita.

Il motivo dell'inversione

Si giocherà in Calabria perché il Mapei Stadium è sottoposto a lavori e non si farà in tempo per domenica 13.