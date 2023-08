Show a Frosinone, il Cosenza pareggia 3-3: uno-due ciociaro con Harroui e l'ex Borrelli, pareggiano Tutino e Zilli. Poi in rete Baez e Voca

Marcatori: 3′ pt Harroui, 18′ pt Borrelli, 25′ pt Tutino, 65′ st Zilli, 73′ Baez, 82′ st Voca,

FROSINONE (4-3-3): Turati (44’ st Palmisani); Oyono, Monterisi (29’ st Szyminski), Romagnoli, Marchizza (44’ st Klitten); Gelli (29’ st Bidaoui), Mazzitelli (33’ st Kujabi), Harroui (44’ pt Brescianini); Baez (33’ st Selvini), Borrelli (19’ st Cuni), Kvernadze (19’ st Garritano).

A disposizione: Pahic, Macej.

Allenatore: Di Francesco.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino (24’ st Rispoli), Meroni, Venturi (1’ st Cimino), D’Orazio (29’ st Rigione); Calò (33’ st Maresca), Zuccon; Tutino (19’ st Voca), D’Urso (38’ st Finotto), Arioli (8’ st Zilli); Mazzocchi.

A disposizione: Lai, Marson, Occhiuto, Maresca, Cubretovic.

Allenatore: Caserta.

Arbitro: sig. Marinelli di Tivoli (Roma); assistenti: sigg. Stefano Del Giovane di Albano Laziale (Roma) e Pietro Dei Giudici di Latina; Quarto Ufficiale Luca Massimi di Termoli (Cb).

Marcatori: 2’ pt Harruoi (F), 20’ pt Borrelli (F), 24’ pt Tutino (C), 28’ st Baez (F), 37’ st Voca (C).

Note: spettatori totali: 1.115 (di cui 66 ospiti); totale incassato euro 7.813; angoli: 6-3 per il Frosinone; ammoniti: 37’ pt Calò (C), 42’ st Arioli (C) recuperi: 2’ pt; 0’ st.

Amichevole di lusso per il Cosenza di Caserta che, a otto giorni dalla super sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo, incrocia la neopromossa Frosinone in trasferta. Un campo che evoca dolcissimi (e recenti) ricordi ai rossoblù: il successo esterno in Ciociaria (gol di Brescianini, oggi al Frosinone, in pieno recupero) può essere considerato una pietra angolare piazzata sul cammino della salvezza conquistata poi ai playout contro il Brescia. Il Frosinone di Di Francesco, invece, si prepara all'anticipo - sempre in Coppa Italia - con il Pisa. Il festival degli ex perde subito un protagonista: Caso, inserito tra i titolari, alza bandiera bianca per via di un fastidio muscolare. Al suo posto il georgiano Kvernadze. Regolarmente in campo, invece, Borrelli e Baez. Iniziano dalla panchina Brescianini e Garritano.

La cronaca

Neanche il tempo di prendere le misure che il Frosinone si porta in vantaggio al 3' con il nuovo acquisto Harroui che sfrutta un pasticcio difensivo del Cosenza (Zuccon, sul passaggio di Micai, perde palla) e con l'aiuto del palo gonfia la rete. Il giovane Arioli vuole sfruttare la chance offerta da Caserta e con un colpo di testa sfiora il palo al 6'. Al 12' Tutino non inquadra la porta da buona posizione dopo uno svarione della difesa di casa. Borrelli, al 19', raccoglie un assist preciso di Harroui e di testa beffa Micai. Tutino raccoglie una respinta di Turati e riapre la partita. Gol meritato per un Cosenza che si sta ben destreggiato. Uno dei tanti ex tra campo e panchina, Baez, ci prova dalla distanza. L'attaccante rossoblù ubriaca la difesa ospite e calcia a giro sfiorando il palo alla sinistra di Turati. Gara frizzante. Il Frosinone crea le condizioni per portarsi sul 3-1 ma Micai dice no a Borrelli. Ultimo brivido di un primo tempo scoppiettante. Saggio di bravura di Kvernadze dopo 5' dall'inizio della ripresa, azione insistita sulla sinistra e tiro a giro che si stampa sulla traversa (la seconda per i locali). Uno stacco di testa imperioso di Zilli (su preciso cross dalla sinistra di Voca) vale il pareggio per il Cosenza, dopo una girandola di sostituzioni. La gara degli ex non poteva che essere condizionata dalle loro giocate. Tocca a Baez, al 28', riportare avanti i ciociari con una conclusione precisa a rimorchio su cross di Marchizza. Il Cosenza non si arrende e trova il 3-3 con Voca al minuto 38: una bordata da fuori area che lascia senza chance il portiere ciociaro.

La gara finisce con 6 reti e una grande mole di gioco e occasioni da entrambe le parti. Dal prossimo weekend si farà sul serio per entrambe.