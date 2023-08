Il Cosenza ritrova la fantasia di Marras. Presi anche Praszelik, Crespi e Fontanarosa

Il Cosenza accelera nuovamente sul mercato. Il direttore sportivo Roberto Gemmi ha rotto gli indugi nelle ultime ore ed ha chiuso per Manuel Marras.

Il fantasista genovese tornerà a vestire la maglia rossoblù e questa volta lo farà a titolo definitivo. Il calciatore si sta allenando in compagnia di un personal trainer durante quest’estate. La sua condizione al Bari è infatti rimasta invariata ma adesso è arrivata la soluzione. Tornerà ancora in Calabria (ha giocato pure nel Crotone), per rinverdire il profumo del suo gioco sul prato del “Marulla” per mantenere il feeling instaurato nella seconda parte della passata stagione, quando tra gennaio e giugno è stato uno dei puntelli decisivi aggiunto dalla dirigenza rossoblù per dare l’assalto alla salvezza.

L’ex Trapani, tuttavia, a causa dell’infortunio patito pochi minuti dopo l’inizio della sfida playout d’andata con il Brescia, è rimasto fuori dalla gara più importante dell’anno. Questa volta, l’intenzione è quella di giungere ai piedi della Sila per vivere un campionato con maggiori soddisfazioni, anche sotto il punto di vista realizzativo. Forse una delle mancanze dei mesi trascorsi in riva al Crati: un solo e inutile gol all’attivo – ma stilisticamente eccezionale – contro il Como e l’amaro in bocca per qualche occasione cestinata, compreso il calcio di rigore fallito con il Sudtirol.

Marras, che firma un biennale con il Cosenza, vuole ora rendere ulteriormente preziosa la sua traiettoria cosentina. Il 30enne andrà a riempire la posizione di esterno alto a destra nello scacchiere tattico di Fabio Caserta, che lo attende a braccia aperte, complice l’emergenza presente sulle corsie esterne.

Tramonta a questo punto in maniera definitiva, la possibilità di vedere vestire la casacca silana a Riccardo Improta, l’alternativa allo “Speedy Gonzales” di Genova ma di origini sarde. La gestazione della trattativa per arrivare al duttile esterno di Pozzuoli è rimasta bloccata da un discorso economico ma pure dalla volontà del nuovo tecnico del Benevento Andreoletti di puntare ancora su di lui.

In chiusura. Gemmi, che non ha perso di vista neppure le operazioni sviluppate in precedenza, come il nuovo prestito di Mateusz Praszelik. In arrivo anche l’attaccante Valerio Crespi (oggi firma il rinnovo con la Lazio e poi sarà girato al Cosenza). Nelle ultime ore Gemmi ha anche guadagnato la pole per il difensore centrale 2003 Alessandro Fontanarosa, conteso da altre formazioni cadette. Le parti sono vicine alla chiusura. Con il giovane prospetto dell’Inter, reduce dal Mondiale Under 20 con la nazionale di Carmine Nunziata terminato da vicecampione alle spalle dell’Uruguay (cinque presenze di cui una da titolare), i silani mettono sotto contratto (a titolo temporaneo) un centrale di piede mancino, del quale è ancora sprovvisto l’organico.

Allenamento. Ieri la squadra ha ripreso a lavorare in città dopo l’amichevole di sabato scorso a Frosinone. La seduta di oggi al centro sportivo Real Cosenza alle 17.30 sarà a porte aperte. I rossoblù si alleneranno pure di mattina.