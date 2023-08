Cosenza, firmata la convenzione: Guarascio gestirà lo stadio per cinque anni

La Società Cosenza Calcio comunica che questa mattina è stata sottoscritta la convenzione pluriennale della durata di cinque anni, per l’affidamento in concessione al Cosenza Calcio dell’impianto sportivo San Vito Gigi Marulla. Il documento, dopo la delibera della Giunta Comunale e l’approvazione del Consiglio, è stata firmata, per la Società, dall’amministratrice Roberta Anania e per l’amministrazione comunale dal Dirigente del Settore 3 Patrimonio – Strutture Sportive e Ricreative Francesco Giovinazzo.

Con la sottoscrizione della convenzione si rafforzano le condizioni per una proficua sinergia con l’amministrazione Comunale che la Società ringrazia per la disponibilità mostrata.