Cosenza, quarto colpo. È il promettente Fontanarosa

Secondo allenamento a porte aperte e nuovo bagno di folla per il Cosenza. La squadra silana ieri pomeriggio è stata accolta da un migliaio di persone al centro sportivo “Real Cosenza”.

Ufficialità. Nella giornata di ieri è arrivata la quarta ufficialità. Alessandro Fontanarosa è stato annunciato dal club di via degli Stadi dopo che nei giorni scorsi il ds Gemmi ha spodestato la concorrenza di altri club cadetti. Il centrale mancino classe 2003 di proprietà dell’Inter è arrivato con la formula del prestito secco, oltre al riconoscimento di premi legati alla sua valorizzazione. Il difensore ieri si è già messo a disposizione di Fabio Caserta e ha conosciuto i suoi nuovi compagni. È reduce dal Mondiale Under 20 giocato in Argentina nel quale la squadra di Carmine Nunziata è stata sconfitta in finale dall’Uruguay. Nella manifestazione, pur restando indietro nelle gerarchie rispetto a Ghilardi e Guarino, ha collezionato cinque presenze. A Coverciano il suo nome è già conosciuto poiché ha fatto parte delle selezioni minori azzurre. Adesso si confronterà per la prima volta con il calcio di grandi per continuare il suo percorso di crescita. Proverà quindi a scalare le gerarchie sfruttando anche la sua capacità di giocare il pallone. Nel corso della sua breve carriera, ha vestito inoltre le maglie di Sampdoria ed Empoli. Nel club toscano è rimasto fino al 2019 quando è stato prelevato dall’Inter per una cifra considerevole per un giocatore della sua età (poco più di 700 mila euro).

Gli altri. Ad ore sono adesso attesi gli annunci degli altri calciatori per i quali sono già stati definiti i discorsi: Mateusz Praszelik, Manuel Marras e Valerio Crespi. Il calciomercato in entrata non è chiaramente terminato qui ma questa nuova tornata di innesti riduce l’esigenza di aggiungere pedine. Rimane invece quella di liberare spazio. In uscita, pertanto, si concentrerà adesso lo sguardo con decisione. Luca Pandolfi ieri ha risolto il suo contratto e si accaserà al Cittadella. L’attaccante campano nella passata stagione era stato in prestito alla Juve Stabia. Per Andrea Hristov non è tramontata la pista che conduce al Potenza.

Arbitro. La Lega serie A nel frattempo ha comunicato il nome dell’arbitro della sfida di Coppa Italia valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Il match tra il Cosenza e il Sassuolo sarà diretto da Giuseppe Collu per la sezione di Cagliari. Il giovane fischietto sardo è un inedito per entrambe le formazioni, che da lui non sono mai state dirette. Il cagliaritano è appena sbarcato nel Can A. La sua promozione è stata comunicata dai vertici dell’Aia durante lo scorso mese di luglio, dopo cinque anni trascorsi in serie C. Collu sarà coadiuvato nel suo lavoro dagli assistenti Francesco Cortese di Palermo e Paolo Bitonti di Bologna. Il quarto uomo sarà Giorgio Vergaro di Bari. La squadra arbitrale sarà poi completata dal Var Federico La Penna di Roma 1 e l’Avar Francesco Cosso di Reggio Calabria.