Cosenza, stadio “Marulla” verso la svolta dopo la firma della convenzione. Ufficializzato Marras

Una gestazione durata oltre due mesi. Ieri mattina a mezzogiorno la parola fine con la firma al quarto piano di Palazzo dei Bruzi della convenzione per l’affidamento in concessione dello stadio “Marulla” e sue pertinenze al Cosenza calcio. Da una parte l’assessore Damiano Covelli, il dirigente Francesco Giovinazzo (settore 3, Patrimonio e strutture sportive ricreative), l’ingegnere Pietro Filice, uno dei migliori tecnici (lavori pubblici e impianti sportivi) di Palazzo dei Bruzi; dall’altra l’amministratrice del club rossoblù, Roberta Anania, e il direttore amministrativo Daniel Inderst, accompagnati dal responsabile dell’ufficio stampa, Gianluca Pasqua. La bozza (a cui ha lavorato molto anche il delegato alla sicurezza e gestione evento del sodalizio di via degli Stadi, Luca Giordano), toccata e ritoccata più volte, in base a esigenze e suggerimenti delle parti, dopo la delibera di giunta, era stata approvata giorni fa dal civico consesso. Ed è anche stata oggetto di polemiche nel momento in cui il presidente Eugenio Guarascio ha dovuto disertare uno degli appuntamenti in Municipio, mandando su tutte le furie il primo cittadino (è stato invitato al match di domenica contro il Sassuolo) che non le ha mandate a dire al patron rossoblù. Volti sorridenti, però, ieri mattina, nella stanza dell’assessore Covelli per la firma del documento che affida lo stadio al Cosenza calcio per i prossimi cinque anni. Canone da 90mila euro (7.500 mensili, rate trimestrali posticipate) oltre a una percentuale (3%) sui biglietti venduti al superamento dei 10mila tagliandi, di cui nemmeno un centesimo entrerà nelle casse del Comune. I soldi serviranno per effettuare i lavori di cui necessita l’impianto. Nella speranza che la Regione venga incontro alla richiesta dell’amministrazione comunale di finanziare il restyling dello stadio bruzio: la somma individuata dall’esecutivo Caruso si aggira sui nove milioni di euro, ma il governatore Occhiuto dopo essere sembrato possibilista (il Comune di Cosenza parla di precisi impegni assunti nei mesi scorsi) sta rispondendo picche.

Con la convenzione, il Comune concede al Cosenza calcio l’uso del campo primario, quello secondario, spazi esterni al rettangolo principale, spogliatoi e servizi annessi, magazzini, spazi esterni allo stadio, tribune con annessi locali bar, parcheggi interni, i locali che ospitano la sede sociale, la sala stampa, la pista d’atletica, gestione e pulizia delle strade comunali al pre-filtraggio nei giorni correlati alle partite, ex spogliatoi sotto la tribuna B. Il Cosenza calcio ha ringraziato l’Amministrazione per la disponibilità mostrata. Manutenzione ordinaria affidata al Cosenza calcio, quella straordinaria al Comune. La convenzione prevede che la Società (se fattibili e previa autorizzazione del Comune) può effettuare lavori e prevedere lo scorporo dal canone.

Ma ora che il percorso burocratico si è concluso, la cosa che preme di più rivolvere, è quella relativa alla riapertura della tribuna B. Il prof. Porco dell’Unical, per conto di uno spin-off, ha fatto delle indagini i cui risultati saranno messi a disposizione del Cosenza calcio per le opportune valutazioni, dopo di che se non sorgeranno impedimenti, una volta sentito Palazzo dei Bruzi, si dovrà procedere ai lavori necessari per consentire la riapertura dello storico settore. In programma pure interventi per migliorare tribuna e sala stampa. Per il Cosenza calcio (ma anche per il Comune) si tratta di un investimento molto importante in ottica futura. «Si rafforzano le condizioni per una proficua sinergia con l’amministrazione comunale», si legge in una nota diffusa in serata dal Cosenza calcio. Ora si aspettano i fatti.

Ufficialità per l'ingaggio di Marras

Il Cosenza ha comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Marras, proveniente dal SSC Bari, con la formula del trasferimento a titolo definitivo con accordo fino al 30 giugno 2025. Anche l’attaccante, nato a Genova il 9 luglio 1993, ha sposato il progetto rossoblù dopo l’esperienza vissuta nella scorsa stagione che lo ha visto protagonista dal mese di gennaio con sedici presenze, una rete e tre assist.