Coppa Italia, il Cosenza sfida il Sassuolo di Berardi. I rossoblù al “Marulla” per dimostrare valore contro un avversario "superiore"

Il tecnico Fabio Caserta vuole affrontare il Sassuolo senza timori. «Non possiamo pensare già al campionato – ha avvisato – perché siamo attesi da questa gara contro un’ottima squadra. Il Sassuolo ha lavorato molto bene in questi anni, raccogliendo frutti importanti. Hanno mostrato una programmazione lungimirante. Gli avversari hanno grandi qualità ma dobbiamo sempre scendere in campo per vincere. Il Cosenza deve conservare questo desiderio pure contro un avversario di categoria superiore».

Il tecnico spiega poi cosa si aspetta dai suoi giocatori: «Dobbiamo limitare gli errori rispetto alle precedenti uscite, lavoriamo per questo e da parte della squadra ho trovato la massima predisposizione a seguire le mie idee. Se seguiamo questi principi di gioco corriamo certamente dei rischi ma come noi pure l’avversario. Dovranno essere bravi ad uscire. Non voglio vedere un atteggiamento diverso tra casa e trasferta, dobbiamo scendere in campo sempre con lo stesso stimolo».

Su Marras, appena tornato a vestire la maglia silana, dice: «Si è allenato da solo per cui gli manca il ritmo partita». Il tecnico ha fatto il punto sul calciomercato, dicendosi soddisfatto dell’operato del club: «La società si sta muovendo con grande intelligenza e non ci fa mancare nulla, abbiamo la possibilità di allenarci nelle migliori condizioni possibili. È consapevole che questa squadra ha bisogno anche di altro per essere completa ma farà ciò che è necessario. I profili individuati ci daranno una mano. Alcuni sono duttili e li abbiamo scelti proprio per questo perché possono ricoprire più settori del terreno di gioco. L’orientamento iniziale in merito alle esigenze tecnico tattiche è rimasto invariato».

Infine, sull’affetto dei tifosi: «Ci permettono di allenarci bene, il loro affetto è positivo. Faremo il massimo ed è importante dare tutto. Sono calabrese per cui riesco ad entrare nella loro testa. Il nostro obiettivo deve essere sempre la partita successiva e niente di più. La classifica di serie B cambia repentinamente nel giro di tre partite e il blasone conta poco».

Formazione e iniziativa

Rispetto a Frosinone si potrebbe vedere lo stesso undici, salvo il caso in cui Caserta non decida di concedere subito il campo a Marras. Tutino sarà la punta del 4-2-3-1. Questo pomeriggio i rossoblù scenderanno in campo con una maglia speciale riservando lo spazio generalmente legato allo sponsor ad Esaso. Il Cosenza, infatti, ha deciso di promuovere formazione e ricerca oculistica e dunque ha puntato sulla fondazione che opera per fornire la più alta specializzazione in Europa finalizzata a potenziare la qualità della medicina a beneficio dei pazienti. La maglia “Special”, a differenza della prima, si caratterizza per un fondo rosso acceso e delle strisce verticali blu sfumate.

Martino amarcord

Anche per Pietro Martino quella di questo pomeriggio sarà una sfida molto particolare. Il terzino destro è di Modena e nel Sassuolo si è formato come calciatore. La società emiliana ha “controllato” il suo cartellino fino all’estate del 2016 quando si è trasferito all’Arzignano. Con i neroverdi non ha mai debuttato in prima squadra.

Non ha esordito con il Sassuolo neppure Andrea Meroni. Il centrale monzese è stato prelevato nel 2019 dalla formazione sassolese. Il suo trasferimento ha portato circa 700 mila euro al Pisa, tuttavia, il giocatore non ha poi vestito ufficialmente la casacca neroverde fino a quando si è trasferito a titolo definitivo al Cosenza.

Ufficialità

Il Cosenza ha ufficializzato l’ultima delle operazioni preannunciate, vale a dire l’arrivo a titolo temporaneo dalla Lazio dell’attaccante classe 2004 Valerio Crespi.