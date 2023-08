Cosenza, cuore e gol non bastano: il Sassuolo vince al “Marulla” 5-2 nei tempi supplementari

Cosenza-Sassuolo 2-5

Marcatori: 9’ pt (rig.) Tutino, 49’ pt Bajrami, 34’ st (rig.) Pinamonti, 45’ st Mazzocchi, 15’ pts Ceide, 10' st (aut.) Martino, 12’ sts Mulattieri.

Cosenza: Micai 6,5; Martino 6, Meroni 5,5, Venturi 6,5 (42’ st Cimino 6,5) D’Orazio 6; Voca 6 (35’ s Praszelik 6), Calò 6,5, Zuccon 6,5 (42’ st Crespi 6,5); D’Urso 7 (26’ st Marras 5,5), Tutino 7 (35’ st Zilli sv), Mazzocchi 6,5. All.: Caserta.

Sassuolo: Consigli 6; Toljan 6,5, Eric 6,5, Viti 5 (20’ st Tressoldi 6), Vina 6 (6’ pts Missori 6); M. Henrique 6, Maxime Lopez 6,5 (3’ sts Boloca sv); Defrel 5,5, Bajrami 7 (21’ st Mulattieri 6,5), Laurientè 6,5 (39’ st Ceide 7); Pinamonti 6,5 (39’ st Volpato 6,5). All.: Dionisi.

Arbitro: Collu di Cagliari 5. Espulso: 10’ st Calò. Ammoniti: Viti, Erlic, Zuccon, Marras, Vina, Maxime Lopez, Praszelik. Angoli: 3-13. Recupero: 4’ pt; 7’ st; 3’ pts; 0' sts.

Il Cosenza perde in casa contro il Sassuolo in Coppa Italia. A guardare il punteggio (5-2) sembrerebbe esserci stata poca storia tra le due squadre. E invece bisogna andare oltre. Perché i rossoblù di Caserta hanno tenuto botta fino all'inizio dei tempi supplementari, quando poi sono crollati sotto i colpi dei sassolesi galvanizzati dal 3-2 di Ceide e dalla superiorità numerica (espulsione di Calò). L'autogol di Martino e la rete di Mulattieri hanno fissato il punteggio, rendendo oltremodo severa la punizione per i "lupi" di Caserta. Nei tempi regolamentari avevano trovato la via della rete Tutino su rigore (discutibile la decisione di non espellere - ma ammonire Viti - in occasione del fallo che causa il penalty), Bajrami, Pinamonti (altro rigore) e Mazzocchi.