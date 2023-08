Cosenza-Sassuolo, di Coppa Italia, la fiducia dei tifosi rossoblù: “La decide Tutino, ci pensa lui”

Un solo nome (o quasi) aleggia all'esterno dello stadio "Marulla" prima del fischio d'inizio di Cosenza-Sassuolo. In occasione dell'esordio in Coppa Italia, che i rossoblù si trovano a giocare in casa per via dell'inversione di campo, il pubblico popolo gli spalti dello stadio con il sorriso sulle labbra. Comunque vada, c'è fiducia. Perché rispetto al passato qualcosa è cambiato. E quel famoso nome che è sulla bocca di tutti è Gennaro Tutino.

Le formazioni ufficiali di Cosenza-Sassuolo

Cosenza: Micai; Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio; Voca, Calò, Zuccon; D’Urso, Tutino, Mazzocchi. All.: Caserta.

Sassuolo: Consigli; Toljan, Eric, Viti, Vina; M. Henrique, Maxime Lopez; Defrel, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All.: Dionisi