Cosenza, l’esordio vicino e gli ultimi attesi tasselli. Si accelera per Sgarbi e Viviani

Caserta ha davanti pochi giorni di lavoro per decidere il primo undici del campionato contro un tecnico – Willian Viali – che conosce molto bene pregi e difetti di diversi giocatori della rosa. Il presente ha comunque il timbro forte del tecnico di Melito Porto Salvo che fin dalle prime battute di “riscaldamento” ha chiarito quale vocazione preferisca per il suo Cosenza. Una linea che Gemmi ha già cercato di tracciare un anno fa con le scelte di Davide Dionigi e dell’attuale guida tecnica dell’Ascoli. Nessuno dei due però ha avuto modo di trasportare il progetto sul terreno di gioco. Al di là dei risultati, la voglia di mostrare un calcio offensivo e moderno è rimasto in bozze. Questo anno, il Cosenza ci riprova con una squadra probabilmente più pronta ma che si sta tentando di completare nel miglior modo possibile per raggiungere uno step ulteriore, magari anche in grado di «stupire»... con un anno di ritardo.

Mercato. Il ds in questo momento è occupatissimo nel tentativo di accorciare i tempi per apporre i sigilli finali alla sua seconda creatura. I rossoblù, infatti, stanno spingendo per definire l’accordo con lo svincolato Filippo Sgarbi. Il 25enne centrale ex Perugia si incastra nel posto lasciato vacante da Rigione, passato nei giorni scorsi all’Avellino. Il difensore, passato per i settori giovanili di Vicenza e Inter, ha giocato nelle ultime cinque stagioni in biancorosso, con due retrocessioni in C e una promozione. È un calciatore non nuovo a Caserta, che proprio in Umbria lo ha già allenato. In quel caso, una distorsione alla caviglia gli fece perdere parte della cavalcata vincente. Il ds silano, inoltre, ha compiuto ulteriori passi in avanti nella trattativa per il passaggio di Mattia Viviani in riva al Crati. Il play bresciano è da varie settimane il primo nome della lista per rinforzare quella zona del campo.

Regalo. Nell’undici titolare della gara di sabato sera ci sarà spazio per Simone Mazzocchi. L’attaccante milanese ha scartato con qualche giorno d’anticipo il regalo per il suo 25esimo compleanno, segnando il momentaneo 2-2 con il Sassuolo. Il calciatore di proprietà dell’Atalanta è stato cercato in più di una finestra di mercato dai rossoblù. Questa volta l’operazione si è concretizzata e l’avventura in maglia silana è cominciata con un guizzo che lo aiuterà a trovare fiducia cercando di aggiornare il record di realizzazioni, fissato a 7 in serie B e 10, in C. oggi intanto spegnerà le candeline.

L’arbitro. Per l’esordio in campionato è stato designato Francesco Fourneau di Roma 1. Il fischietto laziale ha vari precedenti con i “Lupi”: 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo incrocio è relativo al 16 ottobre 2021: 1-1 contro il Frosinone. Rossoblù in casa pure in un’altra circostanza: vittoria per 2-0 contro il Melfi, nel 2015 reti di Andrea Arrigoni e Sasha Cori. Con il Martina, la sfida rinviata una prima volta è stata poi decisa dalle marcature di Cavallaro e Arrighini. Sette i precedenti pure con l’Ascoli. I bianconeri sono inciampati in quattro circostanze. Inoltre due vittorie ed un pari.