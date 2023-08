Cosenza voglioso di partire forte. Il primo ostacolo è l’Ascoli di Viali

Nella prima di campionato al “Marulla”, il Cosenza potrà contare su 6-7mila tifosi (tremila saranno invece quelli dell’Ascoli). Ieri pomeriggio Fabio Caserta ha presentato la sfida con l’Ascoli dell’ex William Viali: «Sarà una partita molto tattica. L'avversario di turno negli ultimi anni ha dato vita a campionati di alta classifica. Oggi alla sua guida c'è un allenatore molto in gamba, che lo scorso anno sorprese tutti. Mi piace il suo modo di giocare, l'ho già incrociato da avversario quando era a Cesena», ha poi aggiunto facendo riferimento a Viali, il grande ex di turno. E inoltre: «Dobbiamo dimenticare le prestazioni positive di questi primi giorni d’agosto e concentrarsi sul match con l’Ascoli. Voglio una squadra propositiva e vedere spirito di sacrificio da parte dei ragazzi. Le motivazioni fanno la differenza. Fondamentale sapersi mettere in discussione come ha fatto Voca (impiegato sulla trequarti contro il Sassuolo, ndc)».

Mercato

Il tecnico, in conferenza stampa, aveva inoltre anticipato l’imminente annuncio dell’arrivo del difensore centrale Filippo Sgarbi. Il classe 1997 ex Perugia, club dal quale si è svincolato lo scorso 25 luglio, è stato poi ufficializzato in serata dal Cosenza (ha firmato un biennale). Il calciatore rinforza il pacchetto difensivo, rimasto orfano di Rigione nei passati giorni. Sgarbi, in Umbria nelle ultime cinque stagioni, dovrebbe integrarsi facilmente nei meccanismi tattici di Caserta che lo ha già allenato nell’anno dell’ultima promozione in cadetteria dei biancorossi. I rossoblù continuano ad avere in canna pure il colpo Mattia Viviani. L’inseguimento al centrocampista bresciano classe 2000 è durato a lungo raggiungendo un accordo nell’ultimo periodo sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del Benevento. Il via definitivo è arrivato ieri dopo l’arrivo di Agazzi al club del presidente Vigorito, che ha preferito mantenere in qualche modo anche il controllo di Viviani. In uscita, il centrocampista classe 2002 Thomas Prestianni ha risolto il suo contratto e si è accasato in serie D al Forlì.

Sponsor

Nella giornata di domani farà il suo debutto la nuova prima maglia. Sulla “Laser” – così è stata presentata – campeggerà il nuovo main sponsor. La società di via degli Stadi ha definito l’accordo con il consorzio Ppas, che promuove e valorizza le patate dell’altopiano silano. “Patata della Sila” è già comparsa sulla maglia del Cosenza nella passata stagione. In quel caso era presente sulla casacca della formazione femminile.

Intervento

Le polemiche per la questione relativi ai biglietti “Lupacchiotto” non accenna a placarsi. Ieri è intervenuto il centro coordinamento club. Dall’organismo presieduto da Massimiliano Pesce esortano la compagine bruzia a rivedere ancora la propria strategia sulla “materia”: «Rivedere i prezzi dei vari settori e levare ogni limitazione in merito ai “Lupachiotti”. Non ci sono bambini di serie A e serie B. Portare i figli allo stadio non deve essere un peso economico. Riteniamo eccessivo anche il caro biglietti. Speriamo di osservare novità in merito fin dalla seconda gara interna di campionato», ha detto il presidente Pesce.