Luca Altomare ‘saluta’ Carletto Mazzone: “Allenò il Napoli solo quattro partite, ma fu paterno e ironico”

L'ex calciatore cosentino Luca Altomare traccia un ricordo del grande Mazzone. Anche lui ebbe la fortuna di essere allenatore da ‘sor Carletto’, seppur per poco tempo, nella parentesi napoletana della stagione 1997-1998, quando i campani erano in grandissima difficoltà. Resistette quattro partite, poi getto la spugna. Ma in quel mese ebbe modo di lasciare il segno. Altomare non lo ricordo solo come il tecnico sempre pronto alla battuta, seppur il lato ironico di Mazzone spiccasse. «Ne conservo un ricordo fantastico. Non ebbi l'opportunità di lavorare a lungo con lui perché il Napoli lo guidò per appena quattro partite. Un lasso di tempo breve, certo, ma comunque utile a farci conoscere una persona schiettissima e,. soprattutto, molto competente. Era in grado di saper leggere la partita e tatticamente aveva delle idee interessanti. Sul suo lato scherzoso e spassoso, come hanno testimoniato in tanti, non aveva rivali. Non ha mai più avuto l'occasione di conoscere un tecnico così: aveva la capacità di tirare fuori dal cilindro la battuta anche quando l'atmosfera era seria. In questo modo risultava ancora più credibile, perché sapeva stemperare le pressioni e le tensioni. Sarebbe stato bello poter lavorare per più tempo con lui, ma per noi quell'annata non fu affatto memorabile. Un grande uomo che ha lanciato e coccolato tantissimi campioni. Mancherà molto al nostro calcio».