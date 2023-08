Il Cosenza prova a blindare D’Urso: il fantasista ha convinto tutti

Il Cosenza allontana le sirene per Christian D’Urso. Il trequartista di Rieti è finito nel mirino di un paio di club. Da Trieste, nelle scorse ore, si è parlato di un imminente arrivo alla società alabardata. Una notizia tuttavia che non ha trovato conferme in casa rossoblù. Evidentemente le recenti prestazioni del fantasista classe 1997 cresciuto nel settore giovanile della Roma hanno fatto cambiare l’orientamento della dirigenza cosentina. Da qui al termine del calciomercato, tuttavia, non è da escludere un rilancio della società friulana e la prosecuzione del tormentone. I rossoblù però in questo momento hanno chiuso alla possibilità di cederlo.

Porte aperte. Nel secondo allenamento della settimana, questo pomeriggio (alle 17.30), il Cosenza accoglierà i propri tifosi per la quarta volta da quando ha cominciato ad esercitarsi in città. I Lupi lavoreranno al centro sportivo “Real Cosenza”, preso d'assalto nelle occasioni precedenti. Il gruppo di Caserta, ad ogni modo, ha ricominciato a lavorare ieri pomeriggio per mettere nel mirino il prossimo impegno.

Uscite. Per l’addio di Gianluigi Sueva bisogna attendere ormai gli ultimi dettagli. Inizierà poi una nuova avventura, nella Lucchese, società che ha deciso di puntare fortemente su di lui. L’attaccante italodominicano della costa tirrenica questa volta lascia a titolo definitivo il club bruzio nel quale era approdato per volontà dell’ex responsabile del settore giovanile Enzo Patania. Il classe 2001, lanciato da Occhiuzzi in serie B, non è mai riuscito a spiccare definitivamente il volo. Nella giornata di ieri, intanto, il Cosenza ha ufficializzato di aver trovato l’intesa per la risoluzione consensuale del contratto con Franck Teyou. Il centrocampista classe 2002, prelevato nel 2021 dalla Primavera della Spal, ha chiuso il suo percorso silano e ora attende di aprire una nuova pagina, come già aveva fatto da qualche giorno pure Thomas Prestianni, che dopo la risoluzione con i rossoblù si è accasato in serie D, al Forlì. Dovrebbe essere diverso invece il discorso per Raffaele Maresca. Il giovane calciatore, reduce da una stagione suddivisa tra Livorno e Sorrento nel massimo campionato dilettantistico, sta ricercando un altro prestito.