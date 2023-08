Cosenza, la suggestione Nestorovski

Il mercato del Cosenza vive ore di riflessioni ed esplorazioni. Il direttore sportivo Roberto Gemmi sta lavorando per consegnare a Caserta un uomo d’area capace di raggiungere la doppia cifra. Tra i tanti nomi circolati e riportati nelle ultime ore anche quello di Ilija Nestorovski. Il macedone è svincolato e fa gola ad alcuni club di serie B. Piace pure ai rossoblù, che hanno mosso timidi sondaggi anche per altri attaccanti, ma al momento non vi è stato nessun affondo da parte del ds napoletano, consapevole della concorrenza per il 33enne ex Palermo e Udinese e delle difficoltà collaterali esistenti per mettere le mani sul giocatore. Gemmi, dunque, attende per capire quale tra le prede selezionate si presenterà maggiormente a tiro nel corso delle “battute di caccia” finali.

Strategia verde

Nel focus pubblicato nelle scorse ore, la Lega B ha esaltato il Cosenza e altre due società, Feralpisalò e Sudtirol, che in occasione della prima giornata si sono presentate in campo con undici titolari italiani. I rossoblù hanno poi impiegato in corso d’opera un solo straniero, il polacco Praszelik. La società silana da un po’ di tempo a questa parte è anche molto attenta al minutaggio “under 23”. Contro l’Ascoli, sono stati schierati contemporaneamente dal primo minuto i classe 2003 Arioli, Fontanarosa e Zuccon mentre a gara in corso sono subentrati pure il 2002 Zilli e i 2004 Crespi e Cimino. E all’appello mancano ancora i 2002 Aldo Florenzi e Salvatore Dario La Vardera e Mattia Viviani, il più “anziano” del gruppetto, classe 2000 (da quest’anno non rientrano più nel conteggio gli stranieri, pertanto Praszelik non è da considerare).

Il “premio” per quest’ultimo sarà però in misura minore rispetto agli altri poiché si tratta di un under 23 mentre gli altri sono under 21, elementi per i quali – come sottolineato dalla stessa lega – si percepirà l’incasso maggiore. Altro punto di forte soddisfazione per la compagine silana è costituito dal fatto che cinque di questi (Cimino, La Vardera, Florenzi, Arioli e Zilli) sono sbarcati in prima squadra dopo aver mosso gli ultimi passi nel settore giovanile bruzio in virtù dell’ottimo lavoro di reclutamento svolto da Sergio Mezzina.

Movimenti pertanto oculati da parte della società di via degli Stadi che con il prossimo ingresso di una prima punta d’esperienza potrebbe concludere l’organico con “soli” 15 over in gruppo (non considerando ovviamente Finotto, Panico e Corsi: ndc). Un numero che potrebbe scendere ulteriormente se dovesse concretizzarsi qualche uscita nelle ultime ore di calciomercato. Il Cosenza vuole attingere ancora a pieno titolo dai circa 50 milioni di euro che saranno distribuiti fra i club a fine anno.

Il saluto

Al contrario ieri è diventato ufficiale l’addio di Gianluigi Sueva al Cosenza. L’attaccante classe 2001 si è trasferito a titolo definitivo alla Lucchese con cui ha firmato un contratto di due anni. L’ex “enfant prodige” del vivaio bruzio ha approfittato di Instagram per congedarsi dalla società nella quale è cresciuto: «È stato un viaggio bellissimo. Ringrazio il Cosenza per questi 10 anni passati insieme. Sono arrivato che ero un ragazzino e vado via da uomo. Ringrazio la società perché mi ha cresciuto, facendomi sentire sempre il suo affetto. Auguro al Cosenza e ai suoi tifosi di poter far parte della massima serie in futuro. Io sarò sempre al vostro fianco, anche da spettatore, come primo fan dei lupi».

Designazione

Per la sfida di sabato pomeriggio alle 18 è stato designato Kevin Bonacina. Per il 29enne fischietto di Bergamo appena promosso da Gianluca Rocchi nella Can sarà il primo incrocio con il Cosenza. Nessun procedente, infatti, per lui con i rossoblù. Né con il Venezia. Quest’anno è stato già chiamato a dirigere Sampdoria-Sudtirol di Coppa Italia. Al “Penzo” ci saranno pure gli assistenti Rocca e Miniutti e il quarto uomo Di Francesco. Paterna al Var e Di Vuolo come Avar faranno parte della squadra arbitrale “da remoto”. Nella giornata di ieri, inoltre, è scattata la prevendita per il match infrasettimanale del “Marulla” contro il Modena.