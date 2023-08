Il Cosenza non chiude la gara e si fa rimontare dal Modena: primo ko per i silani

COSENZA-MODENA 1-2

RETI: 12' pt Tutino; 43' st Strizzolo, 42' st Abiuso.

COSENZA (4-2-3-1): Micai 5.5; Rispoli 6, Venturi 5.5, Fontanarosa 6.5, D’Orazio 5; Zuccon 6 (38' st Praszelik sv), Calò 6; Marras 5.5 (17' st D’Urso 6), Voca 6 (18' st Viviani 5), Mazzocchi 6 (23' st Arioli 5.5); Tutino 6 (38' st Crespi sv). In panchina: Lai, Marson, Sgarbi, Meroni, Zilli, Occhiuto, Novello. Allenatore: Caserta 5.5.

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6; Oukhadda 5.5, Zaro 6.5, Pergreffi 6.5, Ponsi 5.5 (36' st Cotali 6); Palumbo 6.5, Gerli 6 (35' st Gargiulo sv), Magnino 6; Tremolada 6 (45' st Falcinelli sv); Manconi 6.5 (45' st Silvestri sv), Strizzolo 6.5 (1' st Abiuso 6.5). In panchina: Seculin, Duca, Guibre, Bonfanti, Giovannini, Battistella, Cauz. Allenatore: Bianco 6.5.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino 6.

NOTE: serata con cielo nuvoloso, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 6.839. Ammoniti: Venturi, Strizzolo, Fontanarosa, Viviani, Abiuso, Calò. Angoli: 6-4. Recupero: 4'; 7'.

Modena cinico, il Cosenza cede nel finale di una gara in cui ha mantenuto per lunghi tratti la gestione del gioco. La squadra di Caserta ha pagato alcuni errori individuali, determinanti in entrambe le marcature gialloblù.

I rossoblù, in campo con Fontanarosa e Marras dall'inizio, cominciano con il piede sull'acceleratore. Ci provano con Voca al quarto ma il kosovaro non inquadra la porta. Poi, dopo uno spunto di Ponsi, un triangolo con Tutino avviato e chiuso da Mazzocchi porta alla conclusione quest'ultimo: palla alta anche in questo caso. Il gol è comunque nell'aria e arriva al 12' quando sul cross profondo di Marras, Tutino si avvita di testa anticipando Oukhadda.

I silani continuano a fraseggiare sul corto e far girare a vuoto il Modena, mantenendo allo stesso tempo una pressione molto alta. Nel finale di tempo però D'Orazio e compagni calano il ritmo. Il Modena prende coraggio e pareggia con Strizzolo. L'azione è oggetto di polemiche per via di un presunto contatto tra Manconi e Marras (l'ultima immagine proposta dal Var sembra dare ragione alla decisione arbitrale). Di Marco lascia proseguire l'azione, terminata col gol dall'attaccante modenese.

Nella ripresa, il Cosenza ritorna a spinge. Voca, da buona posizione, calcia alto dopo pochi minuti mentre al 15' Palumbo impegna Micai al 15'. Nell'ultimo tratto di gara, i rossoblù tentano l'assalto ma subiscono il raddoppio del Modena, con Abiuso, complici gli errori di Viviani e Micai.