Cosenza, colpo di Gemmi: in chiusura Canotto

Ultime ore di calciomercato concitate in casa Cosenza. Il ds Roberto Gemmi in questi minuti sta perfezionando l’arrivo in riva al Crati del rossanese Luigi Canotto. Il calciatore, rientrato al Frosinone dopo essere stato alla Reggina nello scorso campionato, giungerà alla corte di Fabio Caserta con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per l’attacco, nonostante i tanti nomi circolati, rimane viva la pista che porta ad Aurelien Scheidler del Bari. Il francese ha già dato l’ok al trasferimento nella serata di ieri. Le due società sono già d’accordo. In uscita, invece, D’Urso è ormai ad un passo dalla Triestina, tornata prepotentemente sul giocatore. In Friuli dovrebbe finire pure Mattia Finotto.