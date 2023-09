Il Cosenza ci prova per Scheidler

Nelle ultime ore di calciomercato il Cosenza chiuderà l’attaccante d’area di rigore richiesto da Fabio Caserta. Nella giornata di ieri, il direttore sportivo Roberto Gemmi ha ricevuto il rifiuto del nigeriano della Salernitana Simy e ha spostato l’attenzione sul classe 1998 del Bari Aurelien Scheidler. Il calciatore dei Galletti è alla ricerca di minuti dal momento che in biancorosso è imbottigliato dalla presenza della vecchia conoscenza dei tifosi cosentini Marco Nasti e di David Diaw, ora infortunato.

L’attaccante di Saint Martin Boulogne è arrivato in Italia un anno fa. I pugliesi hanno stanziato una cifra importante (2 milioni di euro) per prelevarlo dal Digione, club con cui nella stagione 2021-2022 ha firmato dodici marcature nella serie cadetta transalpina. Inferiore è risultato il suo rendimento al battesimo in B.

Scheidler ha chiuso infatti con solo tre centri in 19 presenze, varie delle quali cominciando dalla panchina (11). Le due società hanno l’accordo per il prestito del francese. Da parte dell’attaccante vi è stata un’apertura per il passaggio in riva al Crati. Si continua a lavorare per far quadrare tutti i dettagli dell’operazione.

Il ds napoletano ha ripreso poi una trattativa alla quale ha lavorato a singhiozzo nell’ultimo mese, vale a dire quella per Vittorio Agostinelli, ai piedi della Sila pure nella seconda parte dello scorso campionato ma con un protagonismo minimo. Il 21enne pugliese lascerà ancora la Fiorentina con il trasferimento a titolo temporaneo.

Uscite: occhio alle sorprese.

L’ultima giornata di mercato, tuttavia, già in passato ha riservato grosse sorprese. Non è un mistero che Gemmi stia tentando di piazzare Mattia Finotto, nella lista degli esuberi dall’inizio dell’estate e per il quale ieri si sono accesi i riflettori in serie C. Nell’ultima settimana però si sono diffuse parecchie voci di mercato su Aldo Florenzi e Christian D’Urso. Il centrocampista sardo è il fiore all’occhiello della società cosentina da ormai un paio d’anni. Nelle ultime ore si è intensificato il canto delle sirene. Il Cosenza ha invece respinto un primo tentativo della Triestina per il trequartista laziale.

La sua situazione è rimasta borderline nel corso del periodo estivo. Dopo la gara contro l’Ascoli gli è stato comunicato un cambio di pensiero sulla sua posizione ma oggi potrebbe essere nuovamente coinvolto da voci d’addio. Qualora dovesse registrarsi almeno uno di queste due partenze, alla rosa sarà aggiunto un esterno puro e di garanzia. Il denaro proveniente potrebbe dare inoltre spazio ad altre operazioni.

Dinastia.

Intanto, il settore giovanile ieri ha aggiunto un nuovo attaccante: si tratta di Luca Zilli, fratello di Massimo. Il 2006 friulano arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Donatello. Si unisce alla Primavera di Antonio Gatto e del suo vice Danilo Angotti, in questi giorni in ritiro a Camigliatello Silano. Il fratello minore di casa Zilli era già stato preso in considerazione nella passata stagione quando fece pure un provino con i rossoblù.