Cosenza, il ds Gemmi analizza il mercato: "Ci siamo anche portati avanti per il futuro"

Il direttore sportivo del Cosenza Roberto Gemmi ha analizzato il calciomercato appena concluso nella sala stampa "Bergamini" del "Marulla". Il ds napoletano ha offerto vari spunti nel corso del suo intervento.

Il primo riguarda la questione rinnovi. La lista degli otto calciatori in scadenza sarà presto riaggiornata positivamente: "Martino e D'Orazio hanno già firmato. Con Calò, Venturi e Voca siamo a buon punto. Ci siamo già portati avanti in questo senso e continueremo a lavorare in quest'ottica". Il 30 giugno 2024 scadono pure i contratti di Marson, Rispoli e Meroni.

Gemmi ha poi parlato con orgoglio dello step realizzato dalla società: "Si è registrata la volontà di fare un passo in avanti. Questo è stato anche il motivo della mia permanenza a Cosenza. Avevo altre opportunità professionali ma ho scelto di restare per compiere insieme uno step che questa città merita. Non merita di essere declassata. Abbiamo trattato nomi importanti, mi sono seduto a tutti i tavoli possibili. Abbiamo negoziato per qualsiasi giocatore, poi abbiamo fatto delle valutazione una volta chiaro il ventaglio delle opportunità. Il terreno di gioco ci dirà quanti centimetri riusciremo a guadagnare rispetto al recente passato".

Infine, ha mandato un messaggio di sensibilizzazione: "Ho un sogno, voglio vedere la tribuna B piena. Lo meritano tutti, non è uno bello spettacolo vederla così triste ogni volta che scendiamo in campo. Era un orgoglio di questa città, dobbiamo vendere un'immagine diversa di essa pertanto chiedo a chiunque può dare una mano di fare il massimo per contribuire alla riapertura. Dobbiamo unire tutte le forze per raggiungere questo obiettivo".