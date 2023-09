Mazzocchi salva il Cosenza al 99': pari con il Sudtirol. A Bisoli non riesce il colpaccio dell'ex

COSENZA-SUDTIROL 2-2

Marcatori: 9’ pt Venturi, 21’ st Casiraghi, 35’ st Odogwu, 54' st Mazzocchi.

Cosenza (4-3-1-2): Micai 6; Rispoli 5.5 (22’ st Cimino 6), Meroni 6, Venturi 6,5 (12’ st Fontanarosa 5), D’Orazio 5.5; Zuccon 6, Calò 6, Voca 6 (28’ st Praszelik 5.5); Marras 6.5 (13’ st Canotto 5.5); Tutino 6, Forte 5,5 (28’ st Mazzocchi 6.5). All.: Caserta.

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi 6.5; Giorgini 6, Vinetot 5.5, Masiello 6.5, Davi 6.5; Ciervo 7 (50’ st Cuomo sv), Kofler 6 (1’ st Lonardi 6), Broh 6, Casiraghi 7 (53’ st Lunetta sv); Rover 5.5 (1’ st Merkaj 6), Odogwu 7.5 (39' st Pecorino sv). All.: Bisoli.

Arbitro: Santoro di Messina 6.5.

Note: giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni, spettatori 5.694 di cui 16 ospiti per un incasso di 49.416 euro. Ammoniti: Venturi, Marras, Canotto, Pecorino. Angoli: 4-2. Recupero: 4’, 10’.

Il Cosenza evita la beffa al 9' di recupero. Un colpo di testa di Mazzocchi su assist del baby Cimino salva i rossoblù dalla terza sconfitta consecutiva. Il colpo alla Ibra di Venturi (girata al volo spalle alla porte che ha beffato Polizzi nel primo tempo) rompe il ghiaccio. Nella ripresa il Sudtirol ne ha di più fisicamente e con due gol non troppo diversi tra loro ribalta la gara. Prima Casiraghi (gran break sulla destra di Ciervo) e poi Odogwu (assist di Davi) fanno 1-2. In pieno recupero l'esplosione del "Marulla".