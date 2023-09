Cosenza all’esame di maturità contro la Cremonese. Entusiasmo alle stelle

Il Cosenza domani pomeriggio è atteso da una nuova prova di maturità contro la Cremonese, sulla carta una delle compagini più attrezzate per puntare alla promozione in serie A, ma al momento coinvolta a metà classifica complici gli ultimi tre pareggi consecutivi. I grigiorossi hanno già cambiato allenatore: Stroppa ha rilevato Ballardini da una settimana. Toccherà adesso all’ex Crotone risollevare i lombardi. Contro un avversario ferito, i rossoblù dovranno prestare la massima attenzione. Per convertire il “Marulla” in un fortino, contro un organico di primo livello, sarà necessaria una gara sulla scia di quella offerta a Palermo.

Per l’impegno casalingo, Caserta ritoccherà leggermente l’undici visto all’opera dal primo minuto al “Barbera”. In difesa, Sgarbi potrebbe essere il partner di Venturi per contrastare Franco Vazquez e Massimo Coda. Sulla corsia laterale di destra potrebbe toccare ancora a Baldovino Cimino. Il giovane terzino campano di Cellole si è disimpegnato senza sbavature in Sicilia e potrebbe pertanto tenere il suo posto a discapito di Rispoli. Sulla linea di centrocampo, Viviani dovrebbe rilevare Zuccon (oggi si sottoporrà ad esami strumentali), così come avvenuto a partita in corso, venerdì. Manterrà il suo posto Giacomo Calò.

Qualche dubbio pure in attacco. Canotto, dopo il gol vittoria che ha esaltato la serata palermitana, reclama una maglia da titolare. Finora, per lui, solo porzioni di gara. Potrebbe quindi arrivare la prima titolarità. Se Caserta dovesse decidere di schierarlo dal calcio d’inizio, potrebbe escludere Forte. In questo caso, Mazzocchi potrebbe giocare più vicino a Tutino lasciando l’out al rossanese in un 4-2-3-1. La rifinitura di questo pomeriggio aiuterà Caserta a risolvere gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico ha detto di non credere molto nel turnover ma nella terza partita nel giro di dieci giorni potrebbe tener conto dello stato fisico dei suoi.

Precedenti Nei nove precedenti cosentini della sfida tra i silani e la Cremonese non si è mai registrato il segno “x”: cinque vittorie per i padroni di casa e quattro per i grigiorossi. Gli ospiti si sono riportati sotto con le ultime due vittorie fatte registrare nel 2021. A cavallo di due campionati, i lombardi si sono imposti al “Marulla”. Ad aprile, successo ospite per 1-0 con la firma di Strizzolo. L’attaccante, in gol pure poche settimane fa ma con la maglia del Modena, ha ispirato pure la successiva affermazione di dicembre. In questo secondo caso, la seconda marcatura è stata realizzata da Valeri. Interrotta la precedente striscia positiva del Cosenza: 4 successi consecutivi tra il 1997 e il 2019. Tre volte per 2-0 (maggio 1999: bis Tatti; febbraio 2019: Sciaudone e Bruccini; novembre 2019: Sciaudone e Riviére). Guidoni e Mazzoli per la vittoria per 2-1 dell’aprile 1997 (in mezzo gol di Walter Mirabelli). Marulla ha deciso invece la sfida del dicembre 1990. Cosenza ko per 1-0 a settembre 1988 (Chiorri) e maggio 1993 (autorete di Ciccio Marino).

Gli ex Tre calciatori rossoblù hanno un passato con i rivali di domani. Andrea Meroni ha raggiunto la promozione in massima serie con la casacca dei lombardi. Il centrale ha totalizzato però soltanto otto presenze. Sul lato opposto sono presenti invece Michele Collocolo e David Okereke. Quest’ultimo è stato uno dei protagonisti della promozione in B del Cosenza nel 2018. Con la Cremonese ha giocato pure Francesco Forte. L’attaccante ha militato con la compagine di Cremona nella stagione 2015-2016, in serie C: 16 presenze e 3 reti. Passato dalla Cremonese durante il percorso giovanile pure il giovane attaccante Jahce Novello, decisivo sabato con il momentaneo 1-0 contro il Napoli nel campionato Primavera 2 (i silani si sono imposti per 2-0, in Campania).