Cosenza ko, la Cremonese spegne l'entusiasmo con il solito Collocolo e Coda. Non basta Mazzocchi

Cosenza-Cremonese 1-2

Marcatore: 16' st Collocolo, 18' Mazzocchi, 34' st Coda.

Cosenza (4-4-2): Micai 5; Cimino 6.5 (44’ st Crespi sv), Sgarbi 6.5, Venturi 6, Fontanarosa 5.5 (32’ st D’Orazio 6); Marras 6, Voca 6.5 (13’ st Viviani 5.5), Calò 7, Canotto 5.5 (15’ st Mazzocchi 6.5); Tutino 6 (32’ st Florenzi sv), Forte 5.5. All.: Caserta.

Cremonese (3-5-2): Sarr 6; Antov 6, Ravanelli 6.5 Lochoshvili 5.5; Sernicola 7, Collocolo 7, Castagnetti 7 (36' st Majer sv), Abrego 6 (25' st Okereke 6), Zanimacchia 6,5 (25' st Ghiglione 6); Vazquez 6 (40' st Bertolacci sv), Coda 7 (40' st Ciofani sv). All.: Stroppa.

Arbitro: Gollu di Cagliari 6.

Note: giornata nuvolosa, terreno di gioco in buone condizioni, spettatori 4.931 di cui 46 ospiti per un incasso di 38.493 euro. Ammoniti: Lochoshvili, Fontanarosa, Rispoli. Angoli: 4-7. Recupero: 1’, 5’.

Un buon Cosenza s'inchina alla Cremonese. I grigiorossi espugnano il "Marulla" al termine di una gara ricca di occasioni da una parte e dall'altra. Come spesso è accaduto nelle precedenti gare, i rossoblù pagano il calo di energie nella ripresa. Gli ospiti ne hanno di più e la vincono.

Cronaca

Partenza a razzo del Cosenza. Grande pressione che frutta un giallo a Lochoshvili dopo appena 20 secondi. La prima conclusione in porta, al 5', è di Canotto che su una palla vagante al limite dell'area costringe Sarr a una parata non spettacolare ma efficace. Sull'altro fronte, la Cremonese si fa vedere con Collocolo che dalla distanza calcia a giro: la palla non termina troppo distante dai pali. Poi è Vazquez a provarci dalla stessa posizione al 12', senza fortuna. Partita vivace. Due minuti dopo Canotto cambia fascia e serve Marras che addomestica la sfera e calcia sfiorando il palo. Coda mette i brividi al Cosenza al 26' con un diagonale che sfila alla destra di Micai. L'attaccante grigiorosso è il più ispirato e sfiora il palo calciando dalla distanza, da posizione defilata (34'). Gli ospiti tornano a spingere (38'): Abrego di testa non trova la porta per un soffio. Occasionissima per i rossoblù al 40': Calò effettua un lancio millimetrico per Tutino che vince la resistenza di Lochoshvili e si presenta davanti a Sarr calciando sul palo. Ritmi alti anche nella ripresa. Castagnetti ci prova dai 25' e non trova la porta per poco. I grigiorossi prendono meglio la mira e il solito Collocolo (ennesimo gol dell'ex) calcia dalla distanza, sugli sviluppi di un fallo laterale, dopo l'assist di Castagnetti. Un minuto dopo, però, il nuovo entrato Mazzocchi svetta più in alto di tutti su corner di Calò e riequilibra la gara. Cosenza in avanti sulle ali dell'entusiasmo: Tutino lanciato dalle retrovie viene rimontato da Ravanelli a un metro da Sarr. Vazquez cerca il gol di fino a 11' dal termine ma la palla termina ampiamente larga. Si tratta dell'antipasto al nuovo vantaggio ospite: Sernicola crossa sul secondo palo e Coda sovrasta Micai (1-2 al 34').