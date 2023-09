“Settore ospiti con 2000 posti al ‘Marulla’? Assurdo”, la presa di posizione di ‘Cosenza nel cuore’

L'associazione Cosenza nel cuore, vicinissima alle sorti dei rossoblù, si sofferma sull'inutilità di avere un settore ospiti dello stadio San Vito - Gigi Marulla con una capienza molto abbondante: “Da recenti colloqui, apprendiamo che si vogliono portare in discussione, nella prossima riunione del GOS, le questioni da noi sollevate riguardanti la capienza settore ospiti e la rete in corrispondenza del passaggio carrabile in curva Nord. Ribadiamo che un settore ospiti da quasi 2000 posti è assolutamente abnorme per il nostro stadio, e che quella rete verticale, se posizionata in modo diverso, garantirebbe una corretta visione del campo di gioco a coloro che siedono nel settore di curva nord interessato. Infine, a brevissimo, il Cosenza calcio inizierà i lavori di ristrutturazione della tribuna Rao”.