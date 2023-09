Cosenza, primo grande weekend di scherma in attesa del Daytona Beach

Primo weekend in pedana per la categoria Master di scherma. La prima prova del circuito nazionale si svolgerà al PalaCosentia di Cosenza e sarà anche l’ultima gara prima dei Campionati del Mondo di Daytona Beach che si svolgeranno dall’11 al 16 di ottobre. Sono 180 gli atleti delle varie categorie iscritti alla due giorni calabrese.

Il sabato si aprirà con la spada maschile. Dalle ore 9 il via delle categorie 1, 2 e 3. Alle 10.30 la partenza della spada maschile con le categorie 0 e 1 mentre alle 12 spazio alla categoria 2. Dalle 13 i gironi della spada maschile 2, chiudono la giornata alle 13.30 la spada maschile 0 e quella femminile 3-4.

Spazio alle armi convenzionali domenica 1 ottobre. Dalle 9 il via della sciabola femminile con tutte le categorie dalla 0 alla 4. Stesso orario di inizio per il fioretto maschile 0, 1 e 2. Dalle 10.30 le altre due cat. di fioretto maschile 3-4. Alle 12.30 spazio alla sciabola maschile 0-1. Alle 10 il via di tutte le gare di fioretto femminile mentre chiude la due giorni in Calabria la sciabola maschile con le categorie 2, 3 e 4 alle ore 14.30.