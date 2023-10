Torna Sila3Vette, l’avventura vera dal 21 al 25 febbraio 2024 in Calabria

Torna a fine febbraio la Sila3Vette, il più grande raid endurance multidisciplinare del panorama europeo. Nata sulle orme dell’Iditarod americana, la prova calabrese si è guadagnata un prestigio enorme, tanto da essere popolata di concorrenti che arrivano da tutto il mondo per affrontare le impervie difficoltà della Sila nel periodo invernale. Chi indossando le ciaspole e correndo a piedi, chi pedalando sulle fat bike o sulle Mtb Plus indispensabili per procedere sulla neve, chi adoperando gli sci da fondo, chi addirittura correndo insieme ai cani. Tante possibilità sportive e tanti percorsi, in base alle proprie disponibilità energetiche, ma tutti uniti dal gusto dell’avventura.

In 8 anni la Sila3Vette non si è mai fermata, superando le difficili stagioni del covid, le naturali diffidenze sia nel territorio che nell’ambiente sportivo, dimostrando la serietà e validità del progetto. L’appuntamento è fissato dal 21 al 25 febbraio 2024 e i concorrenti potranno scegliere fra varie tipologie di tracciato: il più duro e avventuroso è quello da 260 km per 8.522 metri di dislivello, il percorso “Aria” che copre tutto il territorio silano, unendo la parte cosentina a quella catanzarese. In alternativa c’è il tracciato “OVS 1947” di 140 km per 5.500 metri, oppure l’ultra di 80 km per 2.684 metri. Un primo approccio con la Sila3Vette può essere effettuato attraverso il percorso “Challenger” di 40 km per 1.280 metri, infine c’è quello “Turist” di 21 km per 600 metri adatto a tutti.

I concorrenti prenderanno il via nei vari orari prestabiliti, sempre dal rifugio Stazione di Posta NDUT: la 260 km scatterà il 22 febbraio alle 9:00, stesso orario, ma al venerdì 24, per la 140 km. La 80 km prenderà il via ancora al venerdì fra le 18:00 e le 19:00, al pari della 40 km, mentre la prova Turist inizierà sabato alle 10:00. Lungo il percorso i concorrenti troveranno vari Check Point gestiti da privati volontari, per tutti, a prescindere dalla distanza, sarà quindi fondamentale sapersi gestire in piena autonomia.

Le iscrizioni sono già aperte e entro il 20 dicembre si può approfittare delle quote scontate di 290 euro per il percorso Aria, di 180 per l’OVS 1947, di 110 per l’Ultra, di 70 per il Challenger e infine di 40 km per il Turist. Insieme alle varie prove agonistiche è previsto anche un raduno di 5 km con percorso fra i boschi per gli appassionati che desiderano condividere l’esperienza con il loro amico a 4 zampe, con una Guida Ufficiale.

La Sila3Vette non è una gara come le altre: serve grande capacità non solo fisica ma anche mentale, sapersi gestire nelle varie ore della giornata, dosare gli sforzi, anche saper godere profondamente della Natura e di quel che può dare. E’ un’esperienza che lascerà un segno profondo.