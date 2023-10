“Walkabout Rossoblu” nello stadio Marulla, Cosenza nel cuore: “Non ci ha chiamato nessuno, eppure...”

"Abbiamo appreso dai social dell’iniziativa del Cosenza Calcio, “Walkabout Rossoblu”. Tuttavia, informiamo i tifosi, che ci stanno contattando per estendere i complimenti e addirittura prenotarsi, che per questo evento l’associazione Cosenza nel Cuore, ad oggi, non è stata minimamente coinvolta. Vale la pena ricordare: 26 agosto 2016, è il giorno in cui mettemmo mano a quel tunnel, ridotto ai minimi termini. Abbiamo ridato luce, colore e passione a quei 40 metri. Tanti soldi e tanto tempo speso ed eravamo strafelici di aver dato il nostro contributo per un sentimento lungo tutta una vita. Nel 2018 venivamo ricevuti addirittura dalla Commissione Sport del Comune di Cosenza, per agevolare l’apertura al pubblico dell’Hall of Fame, poi non se ne fece nulla. Il 4 gennaio 2020 finalmente, di concerto con il Cosenza Calcio, avevamo realizzato il primo e unico tour, gratis. Giornata bellissima che aveva visto coinvolti oltre cento tifosi. Successivamente, avevamo più volte sollecitato la società con incontri e mail, l’ultima il 6 aprile scorso indirizzata allo SLO, al fine di riattivare il bel progetto, coinvolgendo anche le scuole. Non abbiamo mai avuto risposte".