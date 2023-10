Us Acli, due terzetti in vetta a Premier e Championship. Fuochi d'artificio tra Castiglione ed Esaro. San Pietro e Rose a forza... 10

Un’altra iniezione di gol e spettacolo. Si può definire così la seconda giornata dei tornei di calcio a 5 Us Acli. E di reti gonfiate e bollicine non ne sono mancate neanche nell’atto numero due di Premier League e Championship. Nella competizione dei dominatori Armazem, si stanno facendo largo pure altre realtà da tenere d’occhio. A cominciare dalla scatenata Don Marano che ha vinto un clamoroso braccio di ferro contro l’Atlas Acri. La squadra della parrocchia di Sant’Aniello ha inaugurato nel modo migliore possibile il campetto di casa, al cospetto di un grande seguito di pubblico: Parrilla e Massimilla hanno messo la gara in discesa nella ripresa, dopo lo 0-0 nel primo tempo, rendendo vano il tentativo di rimonta acrese con la rete di Molinari. L’altro team da tenere in grande considerazione per i campioni in carica è la Bfb Rovito, che ha espugnato il campo della Roglianese senza subire gol (0-2). Ha pesato come un macigno l’espulsione a Falbo che ha costretto i locali a doversi arrangiare. È stata comunque una partita ricca di opportunità da una parte e dall’altra. Uomo copertina Francesco “Kekè” Conti, autore della doppietta decisiva. E veniamo proprio ad Armazem che ha centrato la seconda vittoria stagionale in Premier, nonostante lo svantaggio maturato nel primo tempo. Nel 4-2 sulla Calabria Young, in evidenza Cortese (due centri) così come gli altri marcatori Miceli e Galiano. Le reti ospiti hanno portato la firma di Salerno e Cosentino. Scoppiettante la partita tra Oratorio San Nicola e Cerisano Soccer, terminato sul punteggio di 3-7. I locali – in gol con Iorio, Cotronei e De Santis – non sono riusciti a difendere il fortino amico contro uno scatenato Mancini (poker). Le altre marcature sono state realizzate da Sansone, Managò e Chiappetta. Gol a grappoli in Rose Futsal-Giovanile Bianchi, con i padroni di casa che hanno raggiunto… la doppia cifra (10-7). La palma del migliore in campo è andata a Brecchi, che ha contribuito al successo con una quaterna, accompagnata dalle reti di Servino (2), Ferraro e dei due Murano (Stive Eugenio e Devis), oltre a un autogol. Hanno lottato fino all’ultimo contrasto quelli della Giovanile (a segno due volte Maletta e Marasco, oltre a Piccoli, Costanzo e a un’autorete). A forza 10 (a 3) anche la Soccer San Pietro, vittoriosa contro il Football Lattarico e presa per mano da Zicarelli (tris), Leonetti (2), Donato (2), Caputo (2) e Gerace. Abate, Scigliano e De Luca hanno reso meno pesante il passivo.

In classifica guida il terzetto Don Marano-Armazem-Bfb Rovito (6 punti), seguito da Soccer San Pietro, Cerisano Soccer (4), Atlas Acri, Calabria Young, Rose Futsal (3), Football Lattarico, Giovanile Bianchi, Roglianese e Oratorio San Nicola (0).

Capitolo Championship

Anche nella seconda competizione dell’Us Acli, c’è un terzetto che si erge in cima alla classifica. Lo Spezzano ha regolato con il punteggio di 4-2 l’Atletico Cutura dopo un primo tempo concluso per 3-0. Meglio gli ospiti nella ripresa, ma non sono bastate le reti di Caero e Plastina per replicare alla doppietta di Bovienzo e alle marcature di Marasco e Rizzo. Romualdo Montagna a vela spiegate grazie al 5-1 contro il Lattarico C5 (gol di Lupo). Oltre al portiere Petrungaro, in grande spolvero, la compagine cittadina l’ha spuntata grazie alle reti di Vivona, Vincenzo Fucile, Manuel Fucile, De Santis e Buccieri. La partita che è finita in copertina è stata quella tra Castiglione Cosentino ed Esaro United, con gli ospiti vittoriosi per 6-7 dopo un primo tempo strepitoso. Da una parte in gol Puia (quaterna) e Principe (doppietta); dall’altra spazio a Pace, Masellis (autori di due reti), Occhiuzzo, Provenzano e Coscarelli. Gara tostissima quella tra Campetto Marzi e Real Cannuzze, terminata 5-5, con i locali che l’hanno riacciuffata all’ultimo istante grazie a super Ruffolo (ne ha segnati tre, nel complesso) e con le reti di Renzelli e Mirabelli. Sull’altro fronte, hanno reso la vita difficile agli avversari Tosto (doppietta), Pianese, Viola e Naccarato (tutti con un gol). Primi punti per l’Effeccì Cutura che ha espugnato il campo dell’Arintha per 5-7, nonostante i padroni di casa si fossero portati avanti per 3-1 e nel corso del match hanno trovato la via della rete con un prodigioso De Luca (quattro volte) e con Iantorno. Determinanti, per gli ospiti, i gol di Cannataro (3), Cello, Ferriolo e Aiello. Unico pari del turno quello tra Lago Calcio e Wild Boards 3-3, con i nepetini trascinati dalla tripletta di De Luca e gli ospiti in rete con Sprovieri, Reda e Avolio. In classifica, come detto, viaggiano a punteggio pieno (6) Spezzano, Romualdo Montagna ed Esaro United, seguito dal Real Cannuzze (4). A 3 la coppia Castiglione Cosentino-Fc Cutura. Lattarico C5, Arintha Futsal, Lago Calcio, Wild Boards e Campetto Marzi a quota 1, con l’Atletico Cutura (0).