Voca e Tutino stendono la Reggiana, il Cosenza si mette la crisi alle spalle. E ora il derby

Cosenza-Reggiana 2-0

Marcatori: 27’ pt Voca, 38’ st Tutino.

Cosenza (4-2-3-1): Micai 6; Martino 6,5, Meroni 6,5, Venturi 6,5, D’Orazio 6; Calò 6,5, Praszelik 6,5 (41’ st Zuccon sv); Mazzocchi 6 (25’ st Marras 6), Voca 7 (31’ st Florenzi 6,5), Tutino 7; Forte 6 (41’ st Zilli sv).

Reggiana (4-3-2-1): Bardi 6,5; Szyminski 5,5 (29’ st Fiamozzi sv), Rozzio 5,5, Marcandalli 5,5, Pieragnolo 7; Bianco 6 (18’ st Cigarini 5,5), Crnigoj 5,5 (18’ st Kabashi 5), Portanova 6; Girma 5,5 (29’ st Varela sv), Gondo 5,5, Antiste 6.

Arbitro: Baroni di Firenze 5,5.

Note: giornata piovosa. Spettatori: spettatori 3.750 di cui 232 ospiti. Ammoniti: Mazzocchi, Portanova, Voca, Marcandalli, D’Orazio, Praszelik. Angoli: 2-2, Recupero: 5’, 6’.

Il Cosenza ritrova il successo prima della sosta che condurrà al derby con il Catanzaro. Con i tre punti conquistati contro la Reggiana, la formazione di Fabio Caserta avrà adesso la possibilità di lavorare senza pressioni nelle prossime due settimane. I rossoblù, dopo tre match senza successi, hanno interrotto la striscia positiva dei granata dell’ex ds Roberto Goretti.

Un gol per tempo è stato sufficiente ai Lupi per restituire fiducia all’ambiente. La gara è stata sbloccata dopo 23’ minuti da Voca. L’ex Lucerna si è confermato letale in posizione di trequartista e seguendo con i tempi giusti l’azione offensiva dei suoi ha girato in porta dopo un precedente tentativo di Forte in seguito ad un illuminante passaggio filtrante di Praszelik.

In avvio di secondo tempo, Baroni ha revocato un calcio di rigore precedentemente concesso agli ospiti mediante l’ausilio del monitor. Non ha avuto dubbi poi, in chiusura, quando Kabashi ha atterrato Florenzi: Tutino ha ribadito in rete dopo la precedente parata di Bardi spezzando così un lungo digiuno.