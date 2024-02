La notte dei ‘lupi’, Gianluca Di Marzio torna a Cosenza: “Anche chi non è nato qui si innamora. Questa squadra sarebbe piaciuta a papà”

Gli occhi sono sempre lucidi quando parla del suo Cosenza. Perché il rosso e blu a banda verticali gli ricorda tremendamente il periodo trascorso nella città dei bruzi quando il compianto papà, Gianni, era in panchina e in dirigenza. Per la festa dei 110 anni non poteva mancare, Di Marzio junior. E lo fa mentre abbraccia Gigi De Rosa e Albertino Urban, due figliocci di Di Marzio senior, che Gianluca lo videro crescere. Raccontano aneddoti, si commuovono, sorridono. Teatro di questa piccola rimpatriata, manco a dirlo, lo slargo che di recente è stato intitolato proprio alla memoria di Gianni di Marzio: «A papà sarebbe piaciuto moltissimo questo Cosenza, anche se Caserta è troppo offensivo per i suoi gusti», ironizza mentre De Rosa e Urban annuiscono. «Sapete la cosa più bella di Cosenza e dei cosentini. la sua capacità di rendere tutti “del posto” anche se sono nati altrove: si pensi a noi tre, ma soprattutto a Marulla, Bergamini, allo stesso Tutino. Una piazza magica».