Il calabrese Dario Morello, originario di Fuscaldo, si conferma campione dei pesi medi Wba mediterraneo

Il calabrese Dario Morello - originario di Fuscaldo - rimane campione dei pesi medi Wba mediterraneo. La kermesse pugilistica organizzata da TAF - The Art Of Fighting - all'Allianz Cloud di Milano, ha confermato le premesse della vigilia. Dario "Spartan" Morello ha superato di misura il triestino Luca Chiancone. L’incontro, visibilmente carico di tensione e aspettative, è stato molto tecnico. Morello ha messo in campo una eccellente difesa da boxer professionista grazie all’esperienza acquisita nel team “Morello Boxe” di Fuscaldo, palestra di famiglia nonchè piccolo e temibile brand sportivo fuscaldese che le suona ogni volta e di santa ragione ai suoi avversari, mandando a vuoto i micidiali ganci di Chiankong che invece è stato costretto a incassare le veloci combinazioni del pugile fuscaldese. Ad alzare l'asticella del match c'era il fatto che Chiancone era un pugile imbattuto, con uno score che intimidisce i deboli di cuore con 9 vittorie e 2 pareggi. Ma non ha fatto paura a "Spartan" che grazie alla sua impeccabile preparazione, al suo continuo impegno, alla sua determinazione e alla capacità di essere “imboxabile” sul ring, ha innervosito e tenuto a bada il suo avversario, consentendogli di mettere a segno colpi vincenti di altissima qualità pugilistica, cosi da non permettere a Chiancone di arrivare a bersaglio ed esprimere tutto il suo potenziale offensivo, questa volta rimasto all’angolo. Benchè il match non sia stato spettacolare ma molto tattico, considerata l’equivalente preparazione sportiva dei due contendenti, “Spartan” ha messo un punto e a capo alla questione Chiancone.