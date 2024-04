Campionato Italiano ACI Karting, vola il pilota cosentino Ermanno Quintieri

Una grande giornata di motori. Straordinario spettacolo sul Circuito Internazionale di Triscina (Trapani) per il primo appuntamento del Campionato Italiano ACI Karting. Sono stati 225 i piloti protagonisti, provenienti da 26 diverse nazioni per un evento sportivo internazionale. In pista i piloti di tutte le categorie, dalla MINI alla più potente KZ2, e le due new entry federali OK-N e OK-N Junior. Tra gli assoluti protagonisti, il giovane calabrese Ermanno Quintieri che ha conquistato il podio aggiudicandosi il terzo posto in Gara 2.

La gara

Il vice campione italiano 2023 della KZ2, il milanese Cristian Bertuca con il team LG Motorsport su BirelART-TM Kart ha messo a segno una doppietta vincendo la prima delle due finali, confermando il successo in Gara-2. Sul podio della KZ2 Under 18 sono saliti con il secondo posto il finlandese Kimi Tani (LA Motorsport/Parolin-TM Kart) e con il terzo il siciliano Giovanni Renda (BirelART/TM Kart). Quintieri è stato autore di una incredibile prestazione, riuscendo a rimontare ben dieci posizioni. Lotta serratissima nella seconda finale. Nella Under 18, dopo Bertuca al secondo posto si è classificato Enrico Martinese con il team CMT su KR-TM Kart e al terzo il calabrese Ermanno Quintieri (IPK/TM Kart), uno dei più veloci in pista. Un risultato importante per il pilota cosentino nell'evento di apertura del Campionato Italiano ACI Karting, che in Sicilia festeggia la 64° edizione del Tricolore.