Rende si prepara a “servire” l'insalatiera agli amanti del tennis: giovedì arriva la Coppa Davis

Al Chiappetta Sport Village di Rende giovedi mattina alle 11 arriva la Coppa Davis. Proprio quella coppa vinta a Malaga dall’Italia del tennis. La più importante “insalatiera del mondo” verrà esposta per gli appassionati di tennis e per gli sportivi che non hanno dimenticato l’impresa di Sinner e compagni. Ci sarà naturalmente la possibilità di fare foto e selfie fino alle 20.00 di sera. Sempre nella giornata di giovedì previsto per le 17 del pomeriggio un evento nell’evento. Con la presenza dei giovani atleti del Chiappetta Village in tuta sociale e l’arrivo di Paolo Lorenzi, numero 1 in Italia nel 2016 e numero 33 del mondo nel 2017. Attualmente Lorenzi è il direttore degli Internazionali d’Italia Bnl che proprio la settimana scorsa si sono conclusi a Roma con la vittoria del campione tedesco Zverev. Ad accogliere Lorenzi ci saranno il Consigliere Nazionale Fitp e Presidente Fitp Calabria Joe Lappano e il Presidente della Provincia Rosaria Succurro.